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Uludoruk buzulu nerede? Cilo dağı hangi ilimizdedir? Türkiye'nin buzul dağları

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 09.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Uludoruk buzulu nerede? Cilo dağı hangi ilimizdedir? Türkiye'nin buzul dağları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen Hakkari ve Yüksekova arasındaki Cilo Dağları eteklerindeki "Türkiye'nin en büyük vadi buzulu" olan Uludoruk buzulu mercek altına alınıyor.

Hakkari Üniversitesi öncülüğünde, dört üniversitenin iş birliğiyle yürütülecek çalışma kapsamında, son yıllarda yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Cilo Dağları'nda bulunan Uludoruk buzulunun yapısı ve özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Dört üniversitedeki bilim insanlarınca yürütülecek çalışma kapsamında buzulların oluşumu, yapısı, kaç yıllık olduğu, erime durumu, çevresel ve iklimsel etkileri detaylı bir şekilde incelenecek.

uludoruk buzulu

Kutup araştırmaları çalışmaları için 2018'de Antarktika'ya giden ekipte yer alan Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki önemli buzulların, Kaçkarlar'dan sonra bu bölgede yer aldığını söyledi.

Bölgede yaptıkları incelemelerde buzullarda çekilmelerin yaşandığını fark ettiklerini anlatan Bodur, "Buzullara bağlı olarak Cilo ve Sat dağlarında irili ufaklı birçok buzul gölü de mevcut. Cilo Dağları ve Sat Gölleri'nin milli park statüsüne alınmış olması bölgedeki buzulların, doğanın korunması için oldukça önemlidir. Bu karar memnuniyet verici" dedi.

uludoruk buzulları cilo dağı

Cilo Dağları, Sat Buzul Gölleri, şelaleler, yüksek dağ kuşakları, derin vadiler ve akarsuların bölge için önemli olduğunu dile getiren Bodur, şunları kaydetti:

"Cilo ve Sat Dağları'nın bazı kesimlerinde varlığı bilinen buzullar, bölgede geçmişte yapılan çalışmalara bakarsak yaklaşık 2 milyon yıl öncesinden günümüze kadar oluşan bir buzullaşmadır. Bu buzullar, 20 bin yıl öncesinden başlayarak günümüze kadar halen erime sürecinde. Bu erime, küresel ve bölgesel ölçekteki iklim değişikliklerinin etkisiyle gelişerek bölgenin ekosisteminde önemli değişimleri beraberinde getirebilir"

"ÇALIŞMALAR, İKLİM VE BUZULLARIN DURUMU HAKKINDA YOL GÖSTERİCİ OLACAK"

Dört üniversitedeki bilim adamlarının çalışmasıyla bölgenin incelenmesi için proje hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Bodur, "Covid-19 salgını, bu çalışmalarımızı olumsuz etkiledi. İlerleyen zamanlarda, bölgenin hem mikroklima açısından incelenmesi hem de buzulların oluşması, dereceleri, gerilemesi ve yaşı ile ilgili araştırma yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamdaki bilimsel çalışmalar, iklim ve buzulların durumu hakkında yol gösterici olacak" dedi.

türkiyeni en büyük buzul vadisi

Bölgenin detaylı olarak incelenmesi için birçok noktadan ve yapıdan numune alacaklarını ifade eden Bodur, şöyle devam etti:

"Özellikle göllerde alacağımız karot numunesi dediğimiz dip tortulları, dönemsel olarak çökelme ortamları, o dönemdeki iklim koşulları, canlı varlıkları ve bitki örtüsü hakkında bize bilgi vermesi bakımından bir tarihsel doküman olarak karşımıza çıkacak. Bu verileri topladığımızda hem geçmişteki ekolojik koşullar hakkında bilgi alacağız hem de gelecekle ilgili iklim değişiklikleri hakkında bilgilerin oluşması ve ön değerlendirmenin yapılmasına yönelik verileri ortaya çıkarmış olacağız"

en büyük buzul vadisi uludoruk

Buzulların kaç yıllık olduğunu, buzullardan alacakları örneklerin analizi sonucunda netleştirilebileceklerine vurgu yapan Bodur, "Bölge oldukça dağlık, derin vadiler ve dik yamaçlardan oluşan doğa harikası olan bir bölge. Buraların koruma altına alınması ekosistem açısından oldukça önemlidir. Yapacağımız çalışmalarla buralarla ilgili ihtiyaç duyulan tüm konularda bilimsel veriler ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

ULUDORUK BUZULU NEREDE?

cilo dağı uludoruk buzulları

Türkiye'nin en büyük vadi buzulu ülke içindeki buzulların üçte ikisini bulunduran Güneydoğu Toroslardaki 4 km uzunluğu ve 8 km2 alanıyla Uludoruk Buzulu'dur. Uludoruk (İzbırak, Gelyasin) Buzulu, Hakkâri ili sınırlarında Buzul Dağı'nda Reşko Tepe (4168 m) üzerindedir[1]. Alanı 8 km², uzunluğu 4 km olan buzul, Türkiye'nin en büyük vadi buzuludur.

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