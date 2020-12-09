Uludoruk buzulu nerede? Cilo dağı hangi ilimizdedir? Türkiye'nin buzul dağları

Hakkari Üniversitesi öncülüğünde, dört üniversitenin iş birliğiyle yürütülecek çalışma kapsamında, son yıllarda yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Cilo Dağları'nda bulunan Uludoruk buzulunun yapısı ve özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dört üniversitedeki bilim insanlarınca yürütülecek çalışma kapsamında buzulların oluşumu, yapısı, kaç yıllık olduğu, erime durumu, çevresel ve iklimsel etkileri detaylı bir şekilde incelenecek. Kutup araştırmaları çalışmaları için 2018'de Antarktika'ya giden ekipte yer alan Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki önemli buzulların, Kaçkarlar'dan sonra bu bölgede yer aldığını söyledi. Bölgede yaptıkları incelemelerde buzullarda çekilmelerin yaşandığını fark ettiklerini anlatan Bodur, "Buzullara bağlı olarak Cilo ve Sat dağlarında irili ufaklı birçok buzul gölü de mevcut. Cilo Dağları ve Sat Gölleri'nin milli park statüsüne alınmış olması bölgedeki buzulların, doğanın korunması için oldukça önemlidir. Bu karar memnuniyet verici" dedi.

Cilo Dağları, Sat Buzul Gölleri, şelaleler, yüksek dağ kuşakları, derin vadiler ve akarsuların bölge için önemli olduğunu dile getiren Bodur, şunları kaydetti: "Cilo ve Sat Dağları'nın bazı kesimlerinde varlığı bilinen buzullar, bölgede geçmişte yapılan çalışmalara bakarsak yaklaşık 2 milyon yıl öncesinden günümüze kadar oluşan bir buzullaşmadır. Bu buzullar, 20 bin yıl öncesinden başlayarak günümüze kadar halen erime sürecinde. Bu erime, küresel ve bölgesel ölçekteki iklim değişikliklerinin etkisiyle gelişerek bölgenin ekosisteminde önemli değişimleri beraberinde getirebilir" "ÇALIŞMALAR, İKLİM VE BUZULLARIN DURUMU HAKKINDA YOL GÖSTERİCİ OLACAK" Dört üniversitedeki bilim adamlarının çalışmasıyla bölgenin incelenmesi için proje hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Bodur, "Covid-19 salgını, bu çalışmalarımızı olumsuz etkiledi. İlerleyen zamanlarda, bölgenin hem mikroklima açısından incelenmesi hem de buzulların oluşması, dereceleri, gerilemesi ve yaşı ile ilgili araştırma yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamdaki bilimsel çalışmalar, iklim ve buzulların durumu hakkında yol gösterici olacak" dedi.