Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel Rus'u belli oldu!

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin (Rosgvardiya) ilk güzellik foto yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışının galibi, Ekaterinburglu Anna Hramtsova oldu. Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova’nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı. Yarışmayı kazanan ve finalist olan güzellerin fotoğrafları 2020 Rosgvardiya Takvimi'ne dahil edilecek.
İşte Rosgvardiya'nın sitesinde online oylamada seçilen güzeller...
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