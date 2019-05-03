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Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel Rus'u belli oldu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin (Rosgvardiya) ilk güzellik foto yarışının sonuçları belli oldu. İşte birinci olan güzel...

Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel Rus'u belli oldu!

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin (Rosgvardiya) ilk güzellik foto yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışının galibi, Ekaterinburglu Anna Hramtsova oldu. Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova’nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı. Yarışmayı kazanan ve finalist olan güzellerin fotoğrafları 2020 Rosgvardiya Takvimi'ne dahil edilecek.

İşte Rosgvardiya'nın sitesinde online oylamada seçilen güzeller...

Svetlana Farafonova, Saratov.

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Çeçenistan başkenti Grozni'den gelen Karina Şmakova.

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Anna Piskun, Kirov şehri.

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İvanovo şehrinde yaşayan Yuliya Gladişeva.

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Yarışmayı kazanan Yekaterinburglu Anna Hramtsova.

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Rusya'nın en batı bölgesi olan Kaliningrad'dan gelen yarışmacı Anna Yuldaşeva.

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Rusya'nın güneyinde bulunan Rostov-na-Donu şehrinden gelen Kristina Tsıganova.

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Moskovalı Yekaterina Yermakova yarışma için zırhlı araç önünde poz verdi.

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St. Petersburglu Viktoriya Bredihina.

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Tula şehrinden gelen Olga Astsaturova.

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Moskovalı Olga Sizova.

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Sibirya'da bulunan Omsk şehrinde yaşayan Anastasiya Budilo.

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Seversk kentinde yaşayan Şkolnaya Natalya.

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