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Ulusal Uyum Planları ve iklim direnci

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İklim krizi her yıl artan aşırı hava olaylarıyla hayatımızda daha çok yer alıyor. Bu nedenle değişen iklim koşullarına karşı uyum sağlamak bir tercih olmaktan çıkıp önemli bir strateji haline geldi. Buna yönelik önemli adımlardan biri de UNFCCC sözleşmesi kapsamındaki Ulusal Uyum Planları (NAPs). Ülkelerin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bir yol haritası özelliği taşıyan NAPs nedir gelin daha yakından inceleyelim.

Sultan Oğuz

NAPs nedir?

Ulusal Uyum Planları ve iklim direnci 1

Ulusal Uyum Planlarını (National Adaptation Plans), ülkelerin iklim değişikliği etkilerine karşı uyum sağlama ve direncini orta ve uzun vadede artırmayı hedefleyen stratejiler olarak düşünebiliriz. Her bir ülkenin karşı karşıya kaldığı benzersiz zorluk ve iklim risklerine göre tasarlanan bu planlar, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde savunma mekanizması kurmayı amaçlar.

İklim kriziyle mücadelede NAPs neden önemli?

Ulusal Uyum Planları ve iklim direnci 2

Günümüz tablosunda 1,5°C sınırına yönelik adımların beklenen sonuçları vermemesiyle birlikte iklim krizinin aşılan kritik eşiklerinin yarattığı kaçınılmaz etkilerinin ivme kazanması uyum sağlamayı bir gereklilik haline getiriyor. Bu yüzden iklim krizine karşı sadece anlık değil NAPs gibi altyapı kuran, sistemli dönüşüm yaratan ve kaynakları güvene alan uzun vadeli bir direnç inşa etmek büyük önem taşıyor.

NAPs destekleri nelerdir?

Ulusal Uyum Planları ve iklim direnci 3

Ulusal Uyum Planı hazırlamak ve finanse etmenin güçlüğü noktasında Yeşil İklim Fonu (GCF) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) gibi küresel fonlar, uyum planlarının tasarlanma ve uygulamaya geçirme açısında büyük rol oynar. Bu doğrultuda çeşitli ulusal eylem planlarının yapıldığı pek çok ülkeden birkaçını Tuvalu'nun sular altında kalmaması için bir kara şeridi oluşturulması ve Malavi ile Pakistan gibi afet savunması zayıf ülkerde Erken Uyarı Sistemlerinin (EWS) kurulması olarak söyleyebiliriz.

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