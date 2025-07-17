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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yeni kurallar getiriyor! Penaltı vuruşları artık bambaşka...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltı vuruşu ve Video Yardımcı Hakem uygulaması için yeni kurallar getirmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yeni kurallar getiriyor! Penaltı vuruşları artık bambaşka...
Berker İşleyen

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolun geleceğini dönüştürecek radikal değişiklikler planlıyor. The Times'ın haberine göre, IFAB, penaltı vuruşları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi için yeni kurallar getirmeyi amaçlıyor.

PENALTI VURUŞLARI BAMBAŞKA...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yeni kurallar getiriyor! Penaltı vuruşları artık bambaşka... 1

Önerilen penaltı kuralına göre, penaltı atışı kaleci veya direkten dönerse oyun duracak ve top rakip takıma kale vuruşu olarak verilecek. Ayrıca, hakemin yanlış köşe vuruşu kararı vermesi durumunda VAR bu karara müdahale edebilecek. İkinci sarı kart kararlarında da VAR'ın devreye girmesi planlanıyor. Bu değişikliklerle, VAR'ın oyuna etkisi artırılarak hakem hataları en aza indirilecek.

DÜNYA KUPASI'NDA UYGULANABİLİR

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yeni kurallar getiriyor! Penaltı vuruşları artık bambaşka... 2

Bu kuralların uygulanması için onay süreci gerekiyor. Kasım ayındaki IFAB toplantısında resmi teklif sunulacak, ardından Mart 2026'daki genel kurulda oylanacak. Olumlu karar çıkarsa, yeni kurallar 1 Haziran 2026'dan itibaren geçerli olacak ve 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak.

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Hakem penaltı VAR son dakika
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