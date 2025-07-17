Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yeni kurallar getiriyor! Penaltı vuruşları artık bambaşka...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolun geleceğini dönüştürecek radikal değişiklikler planlıyor. The Times'ın haberine göre, IFAB, penaltı vuruşları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi için yeni kurallar getirmeyi amaçlıyor.

PENALTI VURUŞLARI BAMBAŞKA...

Önerilen penaltı kuralına göre, penaltı atışı kaleci veya direkten dönerse oyun duracak ve top rakip takıma kale vuruşu olarak verilecek. Ayrıca, hakemin yanlış köşe vuruşu kararı vermesi durumunda VAR bu karara müdahale edebilecek. İkinci sarı kart kararlarında da VAR'ın devreye girmesi planlanıyor. Bu değişikliklerle, VAR'ın oyuna etkisi artırılarak hakem hataları en aza indirilecek.

DÜNYA KUPASI'NDA UYGULANABİLİR

Bu kuralların uygulanması için onay süreci gerekiyor. Kasım ayındaki IFAB toplantısında resmi teklif sunulacak, ardından Mart 2026'daki genel kurulda oylanacak. Olumlu karar çıkarsa, yeni kurallar 1 Haziran 2026'dan itibaren geçerli olacak ve 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak.