Directed By Women Turkey – 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali, bu sene Eylül ayında düzenleniyor. Festival kapsamında uluslararası ve ulusal kategorilerinde kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon ve genç bakış türündeki kadın yönetmenler tarafından çekilmiş filmler yarışacak.

Festivalde düzenlenen panel, atölye çalışmaları ve söyleşiler aracılığıyla sinema sanatına katkıda bulunan yerli ve yabancı pek çok konuk sinemaseverlerle buluşacak.

Directed By Women Turkey hakkında kısa kısa

Uluslararası ve Ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan “Directed By Women Turkey” dünyada dört yıldır New York ve İspanya başta olmak üzere pek çok ülkede Eylül ayında #DirectedbyWomen Worldwide Film Viewing Party adıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye’de 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali etkinliğin Türkiye organizasyonu olarak izleyicilere sesleniyor. Sinemaseverlere her dilden, kültürden farklı bakış ve hikayelere sahip kadınların çektiği kısa filmlerin sunulduğu bir şenlik olarak nitelendirilen festival kapsamında kırktan fazla film gösterilecek.