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Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışmasında ödüller sahiplerini buluyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

38 ülkeden katılımcının yer aldığı yarışmanın ödül töreni 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliğinin (UWC) 3. kez düzenlediği "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın kazananları ödüllerini alacak.

Toplam 38 ülkeden 263 kişinin 726 eserle katıldığı yarışmanın ödül töreni 21 Aralık'ta Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan yarışmanın neticesinde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 7 bin 500 lira ödül verilecek. Biner lira değerinde "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el-Ali Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak.

Yarışmanın jürisinde Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Endonezya'dan Jitet Kustana, Romanya'dan Doru Axinte, Fas'tan Naji Benaji, İran'dan Nahid Maghsoudi ve Suriye'den Yaser Ahmad yer alıyor.

"Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması", Kudüs bağlamında kültürel miras bilincini, sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Karikatüristler Birliği Eyüpsultan Belediyesi Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması

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