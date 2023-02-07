Türkçeye nasıl yazılır, Türkçeye yazımı nasıl olmalıdır? Türkçeye mi Türkçe'ye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkiye Cumhuriyetinin resmî dili olan Türkçe ayrıca Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya'da konuşulan bir dildir. Türkçe kelimesi özel isim olarak bilinmektedir. Türk dili anlamına gelen Türkçenin nasıl yazılacağı araştırılan konular arasındadır. Yazım kurallarından biri de özel isimlerin nasıl yazıldığıdır. En sık yapılan hatalardan biri olan özel isimlerdir. Özel isimler Türk Dil Kurumuna göre belirli bir kural içerisinde yazılmalı ve kullanılmalıdır.

Türkçeye nasıl yazılır?

Ülkemizde kullanılan ana dil Türkçedir. Türkçe, Türk Dil Kurumuna göre genel Türk dili, Türkiye Türkçesi anlamına gelmektedir. Özel bir isim olan Türkçenin nasıl yazıldığı bilinmesi gereken konular arasındadır. Özel isimler yazımı en sık hataya düşülen kelimelerdendir. Bu sebeple özel isimlerin nasıl yazıldığı TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre kullanılmalıdır. Türkçeye TDK tarafından yazımı ise şu şekildedir:

Türkçeye – Doğru Kullanım

Türkçe’ye – Yanlış Kullanım

Türkçeye mi Türkçe'ye mi?

Türkçeye yazımı kişiler tarafından en sık araştırılan kelimeler arasındadır. Özel bir isim olan Türkçe kelimesinin aldığı ekleri kesme işareti ile ayırmak gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda bu değişiklik göstermektedir. Türkçe kelimesine çekim eki gelirse bu ek kesme işareti ile ayrılmaz. Yani kelime kesme işareti olmadan kelime ile birlikte yazılır. Türkçeye kesme işareti kullanarak yazılması hâlinde yazım hatası yapılmış olur. Bu sebeple Türkçeye doğru yazılışı görüldüğü gibi yazılmalıdır.