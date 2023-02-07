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Türkçeye nasıl yazılır, Türkçeye yazımı nasıl olmalıdır? Türkçeye mi Türkçe'ye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

01.02.2023 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili, kelime hazinesi bakımında oldukça geniştir. Bu kelimelerin bazıları farklı kökenden gelmektedir. Bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Türkçeyi daha etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmek oldukça önemlidir. Hem eğitim alanında hem iş hayatında sıklıkla karşımıza çıkan yazım hataları birçok kişinin araştırdığı konular arasındadır. Yazımı sıkça karıştırılan durumlardan birisi de özel isimlere gelen eklerin yazımıdır. Peki, Türkçeye yazımı nasıl olmalıdır?

Türkçeye nasıl yazılır, Türkçeye yazımı nasıl olmalıdır? Türkçeye mi Türkçe'ye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkiye Cumhuriyetinin resmî dili olan Türkçe ayrıca Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya'da konuşulan bir dildir. Türkçe kelimesi özel isim olarak bilinmektedir. Türk dili anlamına gelen Türkçenin nasıl yazılacağı araştırılan konular arasındadır. Yazım kurallarından biri de özel isimlerin nasıl yazıldığıdır. En sık yapılan hatalardan biri olan özel isimlerdir. Özel isimler Türk Dil Kurumuna göre belirli bir kural içerisinde yazılmalı ve kullanılmalıdır.

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Türkçeye nasıl yazılır?

Ülkemizde kullanılan ana dil Türkçedir. Türkçe, Türk Dil Kurumuna göre genel Türk dili, Türkiye Türkçesi anlamına gelmektedir. Özel bir isim olan Türkçenin nasıl yazıldığı bilinmesi gereken konular arasındadır. Özel isimler yazımı en sık hataya düşülen kelimelerdendir. Bu sebeple özel isimlerin nasıl yazıldığı TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre kullanılmalıdır. Türkçeye TDK tarafından yazımı ise şu şekildedir:

  • Türkçeye – Doğru Kullanım
  • Türkçe’ye – Yanlış Kullanım
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Türkçeye mi Türkçe'ye mi?

Türkçeye yazımı kişiler tarafından en sık araştırılan kelimeler arasındadır. Özel bir isim olan Türkçe kelimesinin aldığı ekleri kesme işareti ile ayırmak gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda bu değişiklik göstermektedir. Türkçe kelimesine çekim eki gelirse bu ek kesme işareti ile ayrılmaz. Yani kelime kesme işareti olmadan kelime ile birlikte yazılır. Türkçeye kesme işareti kullanarak yazılması hâlinde yazım hatası yapılmış olur. Bu sebeple Türkçeye doğru yazılışı görüldüğü gibi yazılmalıdır.

  • Türkçeye olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. (Doğru Kullanım)
  • Türkçe’ye geçmiş birçok yabancı sözcük bulunmaktadır. (Yanlış Kullanım)
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