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Öz geçmiş nasıl yazılır, öz geçmiş yazımı nasıl olmalıdır? Öz geçmiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

01.02.2023 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinin kelime hazinesi oldukça geniştir. Türkçe sözlüğünde hem farklı kökenlerden gelen kelimeler hem de öz Türkçe olan kelimeler vardır. Bu sebeple kelimelerin nasıl yazıldığı araştırılan konular arasındadır. Bunlardan biri de öz geçmiştir. Birleşik kelimelerden birisi olan öz geçmiş kelimesinin yazımı sıklıkla karıştırılır. Hem bitişik hem ayrı yazımı görülen öz geçmiş kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Öz geçmiş nasıl yazılır, öz geçmiş yazımı nasıl olmalıdır? Öz geçmiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi daha doğru ve etkin kullanabilmek adına kelimelerin nasıl yazıldığının bilinmesi gerekmektedir. Hem günlük yaşamda hem de eğitim alanında sık sık karşılaştığımız kelimelerden biri de öz geçmiştir. Öz geçmiş sıklıkla CV ile karıştırılsa da aslında öz geçmiş CV'den farklı olarak biyografi olarak geçer. Kişinin hayat öyküsüne öz geçmiş denir.

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Öz geçmiş nasıl yazılır?

Öz geçmiş kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre "bir kimsenin doğumundan yaşadığı güne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı" anlamına gelmektedir. Birleşik bir kelime olan öz geçmiş yazımı en sık merak edilen konulardan biridir. Birleşik bir kelime olması akıllarda "Öz geçmiş ayrı mı yazılır?" sorusunu oluşturur. Öz geçmiş yazımı hakkında TDK kurallarının baz alınması gerekir. Öz geçmiş TDK tarafından belirlenen kurallara göre ayrı ayrı yazılmalıdır.

  • Öz geçmiş – Doğru kullanım
  • Özgeçmiş – Yanlış kullanım
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Öz geçmiş bitişik mi yazılır?

Öz geçmiş kelimesi hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sık sık kullanılmaktadır. Ancak öz geçmiş kelimesinin herhangi bir metin içerisinde yazımının doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Öz geçmiş doğru yazılışı ayrı ayrı şekilde olmalıdır. Öz geçmiş kelimesi cümle içerisinde örnek vermek gerekirse:

  • Öz geçmişinizde mutlaka kişisel becerilerinize ve başarılarınıza yer vermelisiniz. (Doğru kullanım)
  • Kitabı bitirmeden önce yazarın öz geçmişini okumak aklıma gelmemişti. (Doğru kullanım)
  • Bir kişinin en önemli mirası özgeçmişidir. (Yanlış kullanım)
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