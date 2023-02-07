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Veya nasıl yazılır, veya yazımı nasıl olmalıdır? Veya ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

01.02.2023 03:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, sözlüğünde bulundurduğu kelimeler bakımından oldukça geniştir. Birçok kelimeyi içinde barındıran Türk dilinde farklı kökenli kelimeler de mevcuttur. Bu kelimeler zaman içerisinde Türkçeleşmiş ve hâlen kullanılmaktadır. Kelimelerin yanı sıra cümleler içerisinde yer alan bağlaçlar da farklı kökenlere ait olabilmektedir. Bunlardan biri de veya bağlacıdır. Peki, veya bağlacı yazımı nasıl olmalıdır?

Veya nasıl yazılır, veya yazımı nasıl olmalıdır? Veya ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi daha etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmek adına yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sık sık kullandığımız veya bağlacının nasıl yazıldığı araştırılan konular arasındadır. Veya bağlacının yazımı kişilerin en sık yaptığı yazım hatalarından biridir. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan imla kılavuzunda yazım kuralları açıkça belirtilmiştir.

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Veya nasıl yazılır?

Bağlaçlar, cümle içerisinde sözcükleri anlamca veya biçim yönüyle birbirine bağlayan sözcüklerdir. Dilimizde sık sık kullanılan bağlaçlardan biri de veya sözcüğüdür. Veya, birçok kişi tarafından kullanılan bir bağlaç olsa da yazımı en çok yanlış yapılan sözcüklerdendir. Veya TDK tarafından belirlenmiş olan imla kuralları dâhilinde kullanılmalıdır. Bu bağlamda "Veya ayrı mı yazılır?" sorusuna "hayır" cevabını vermemiz mümkündür. Bu sebeple veya yazımı birleşik şekilde olmalıdır.

  • Veya – Doğru kullanım
  • Ve ya yanlış – Yanlış kullanım
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Veya bitişik mi yazılır?

Veya bağlacı birçok cümlenin içerisinde yer almaktadır. Veya sözcüğünü telaffuz ederken birleşik şekilde kullanıyoruz. Yazım içerisinde de veya bitişik şekilde yazılmalıdır. Veya kelimesi ayrı şekilde yazıldığında imla hatası yapılmış olur. Veya doğru yazılışı cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir:

  • İki veya üç defa zili çaldım, fakat açan olmadı. (Doğru kullanım)
  • Benimle gelmek istiyorsan vapura veya otobüse binmelisin. (Doğru kullanım)
  • İkimizden birinin gitmesi gerekiyor, sen ve ya ben fark etmez. (Yanlış kullanım)
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