Veya nasıl yazılır, veya yazımı nasıl olmalıdır? Veya ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi daha etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmek adına yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sık sık kullandığımız veya bağlacının nasıl yazıldığı araştırılan konular arasındadır. Veya bağlacının yazımı kişilerin en sık yaptığı yazım hatalarından biridir. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan imla kılavuzunda yazım kuralları açıkça belirtilmiştir.

Veya nasıl yazılır?

Bağlaçlar, cümle içerisinde sözcükleri anlamca veya biçim yönüyle birbirine bağlayan sözcüklerdir. Dilimizde sık sık kullanılan bağlaçlardan biri de veya sözcüğüdür. Veya, birçok kişi tarafından kullanılan bir bağlaç olsa da yazımı en çok yanlış yapılan sözcüklerdendir. Veya TDK tarafından belirlenmiş olan imla kuralları dâhilinde kullanılmalıdır. Bu bağlamda "Veya ayrı mı yazılır?" sorusuna "hayır" cevabını vermemiz mümkündür. Bu sebeple veya yazımı birleşik şekilde olmalıdır.

Veya – Doğru kullanım

Ve ya yanlış – Yanlış kullanım

Veya bitişik mi yazılır?

Veya bağlacı birçok cümlenin içerisinde yer almaktadır. Veya sözcüğünü telaffuz ederken birleşik şekilde kullanıyoruz. Yazım içerisinde de veya bitişik şekilde yazılmalıdır. Veya kelimesi ayrı şekilde yazıldığında imla hatası yapılmış olur. Veya doğru yazılışı cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir: