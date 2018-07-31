Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 heyecanı tam gaz devam ediyor. 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası, bu sene altıncı kez düzenleniyor. Turnuvada dün PSG - Atletico Madrid maçı oynandı ve Fransız ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu maçın özeti haberimizde. Bugün turnuvada başka maç yok. Bu gece yarısı itibariyle 5 maç oynanacak. Maçlar Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu maçların saatleleri ise şöyle;
03:05 - Manchester United-Real Madrid - Hard Rock Stadium, Miami Gardens
03:35 - Tottenham-Milan - U.S. Bank Stadium, Minneapolis
05:05 - Barcelona-Roma - AT&T Stadium, Arlington
22:05 - Arsenal-Chelsea - Aviva Stadium, Dublin
23:05 - Benfica-Lyon - Estádio Algarve, Faro-Loulé
TİVİBUSPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYINI
SD > TURKSAT 4A | FREKANS: 11794 Mhz | SEMBOL: 27.500 | FEC: 2/3 | H-Yatay
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PSG - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ
|TARİH
|SAAT
|MAÇLAR
|YER
|21/07/18
|04:05
|Manchester City - Borussia Dortmund
|Soldier Field, Chicago
|21/07/18
|17:05
|Bayern Munich - Paris Saint-Germain
|Wörthersee Stadion, Klagenfurt
|22/07/18
|23:05
|Liverpool - Borussia Dortmund
|Bank of America Stadium, Charlotte
|26/07/18
|02:05
|Juventus - Bayern München
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|26/07/18
|03:05
|Borussia Dortmund-Benfica
|Heinz Field, Pittsburgh
|26/07/18
|03:05
|Manchester City - Liverpool
|MetLife Stadium, East Rutherford
|26/07/18
|05:05
|Roma-Tottenham
|SDCCU Stadium, San Diego
|26/07/18
|06:05
|Milan-Manchester United
|StubHub Center, Carson, California
|26/07/18
|14:35
|Atletico Madrid-Arsenal
|National Stadium, Kallang
|28/07/18
|14:35
|Arsenal-Paris Saint-Germain
|National Stadium, Kallang
|28/07/18
|20:05
|Benfica-Juventus
|Red Bull Arena, Harrison
|28/07/18
|21:05
|Chelsea-Inter
|Allianz Riviera, Nice
|29/07/18
|00:05
|Manchester United-Liverpool
|Michigan Stadium, Ann Arbor
|29/07/18
|02:05
|Bayern München-Manchester City
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|29/07/18
|06:05
|Barcelona-Tottenham
|Rose Bowl, Pasadena
|30/07/18
|14:35
|Paris Saint-Germain-Atletico Madrid
|National Stadium, Kallang
|01/08/18
|03:05
|Manchester United-Real Madrid
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|01/08/18
|03:35
|Tottenham-Milan
|U.S. Bank Stadium, Minneapolis
|01/08/18
|05:05
|Barcelona-Roma
|AT&T Stadium, Arlington
|01/08/18
|22:05
|Arsenal-Chelsea
|Aviva Stadium, Dublin
|01/08/18
|23:05
|Benfica-Lyon
|Estádio Algarve, Faro-Loulé
|04/08/18
|21:05
|Inter-Lyon
|Stadio Via del Mare, Lecce
|05/08/18
|01:05
|Real Madrid-Juventus
|FedExField, Landover
|05/08/18
|03:05
|Milan-Barcelona
|Levi's Stadium, Santa Clara
|07/08/18
|22:05
|Chelsea-Lyon
|Stamford Bridge, London
|08/08/18
|03:05
|Real Madrid-Roma
|MetLife Stadium, East Rutherford
|11/08/18
|22:05
|Atletico Madrid-Inter
|Wanda Metropolitano, Madrid
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