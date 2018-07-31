Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 heyecanı tam gaz devam ediyor. 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası, bu sene altıncı kez düzenleniyor. Turnuvada dün PSG - Atletico Madrid maçı oynandı ve Fransız ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu maçın özeti haberimizde. Bugün turnuvada başka maç yok. Bu gece yarısı itibariyle 5 maç oynanacak. Maçlar Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu maçların saatleleri ise şöyle;

03:05 - Manchester United-Real Madrid - Hard Rock Stadium, Miami Gardens

03:35 - Tottenham-Milan - U.S. Bank Stadium, Minneapolis

05:05 - Barcelona-Roma - AT&T Stadium, Arlington

22:05 - Arsenal-Chelsea - Aviva Stadium, Dublin

23:05 - Benfica-Lyon - Estádio Algarve, Faro-Loulé

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PSG - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ