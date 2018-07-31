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Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda?

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 31.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Uluslararası Şampiyonlar Kupası heyecanı devam ediyor. Avrupa liglerinin dev takımları arasında oynanan turnuvada dün akşam PSG ile Atletico Madrid karşılaştı. PSG, maçtan 3-2 galip ayrıldı. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda bugün maç yok. Yarın ise gece yarısından itibaren 5 karşılaşma oynanacak. Peki hangi takımlar karşılaşacak? Saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 heyecanı tam gaz devam ediyor. 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası, bu sene altıncı kez düzenleniyor. Turnuvada dün PSG - Atletico Madrid maçı oynandı ve Fransız ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu maçın özeti haberimizde. Bugün turnuvada başka maç yok. Bu gece yarısı itibariyle 5 maç oynanacak. Maçlar Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu maçların saatleleri ise şöyle;

03:05 - Manchester United-Real Madrid - Hard Rock Stadium, Miami Gardens
03:35 - Tottenham-Milan - U.S. Bank Stadium, Minneapolis
05:05 - Barcelona-Roma - AT&T Stadium, Arlington
22:05 - Arsenal-Chelsea - Aviva Stadium, Dublin
23:05 - Benfica-Lyon - Estádio Algarve, Faro-Loulé

TİVİBUSPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYINI

SD > TURKSAT 4A | FREKANS: 11794 Mhz | SEMBOL: 27.500 | FEC: 2/3 | H-Yatay

HD > TURKSAT 4A | FREKANS: 11853 Mhz | SEMBOL: 25.000 | FEC: 3/4 | H-Yatay

PSG - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI 2018 FİKSTÜRÜ

TARİH SAAT MAÇLAR YER
21/07/18 04:05 Manchester City - Borussia Dortmund Soldier Field, Chicago
21/07/18 17:05 Bayern Munich - Paris Saint-Germain Wörthersee Stadion, Klagenfurt
22/07/18 23:05 Liverpool - Borussia Dortmund Bank of America Stadium, Charlotte
26/07/18 02:05 Juventus - Bayern München Lincoln Financial Field, Philadelphia
26/07/18 03:05 Borussia Dortmund-Benfica Heinz Field, Pittsburgh
26/07/18 03:05 Manchester City - Liverpool MetLife Stadium, East Rutherford
26/07/18 05:05 Roma-Tottenham SDCCU Stadium, San Diego
26/07/18 06:05 Milan-Manchester United StubHub Center, Carson, California
26/07/18 14:35 Atletico Madrid-Arsenal National Stadium, Kallang
28/07/18 14:35 Arsenal-Paris Saint-Germain National Stadium, Kallang
28/07/18 20:05 Benfica-Juventus Red Bull Arena, Harrison
28/07/18 21:05 Chelsea-Inter Allianz Riviera, Nice
29/07/18 00:05 Manchester United-Liverpool Michigan Stadium, Ann Arbor
29/07/18 02:05 Bayern München-Manchester City Hard Rock Stadium, Miami Gardens
29/07/18 06:05 Barcelona-Tottenham Rose Bowl, Pasadena
30/07/18 14:35 Paris Saint-Germain-Atletico Madrid National Stadium, Kallang
01/08/18 03:05 Manchester United-Real Madrid Hard Rock Stadium, Miami Gardens
01/08/18 03:35 Tottenham-Milan U.S. Bank Stadium, Minneapolis
01/08/18 05:05 Barcelona-Roma AT&T Stadium, Arlington
01/08/18 22:05 Arsenal-Chelsea Aviva Stadium, Dublin
01/08/18 23:05 Benfica-Lyon Estádio Algarve, Faro-Loulé
04/08/18 21:05 Inter-Lyon Stadio Via del Mare, Lecce
05/08/18 01:05 Real Madrid-Juventus FedExField, Landover
05/08/18 03:05 Milan-Barcelona Levi's Stadium, Santa Clara
07/08/18 22:05 Chelsea-Lyon Stamford Bridge, London
08/08/18 03:05 Real Madrid-Roma MetLife Stadium, East Rutherford
11/08/18 22:05 Atletico Madrid-Inter Wanda Metropolitano, Madrid
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