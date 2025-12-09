Uluslararası spor yıldızı antrenmanda kaza geçirdi: 17 yaşında hayatını kaybetti

İspanya’nın parlayan genç motokros yeteneklerinden Enzo Badenas, özel bir antrenman sırasında geçirdiği kaza sonucu 17 yaşında yaşamını yitirdi. Genç sporcu, trajik olaydan sadece üç gün önce babasının doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı.

2022’de 85cc İspanya şampiyonu olan ve milli takımda yer alan Badenas, 2025 sezonunda EMX125 Şampiyonası’nda yükselişini sürdürüyordu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Valencia’daki Motor Sporları Eğitim Merkezi (CETDM), genç sporcunun ölümünü doğrulayarak 2023’ten bu yana gösterdiği başarı ve gelişimi vurguladı; ailesi ile sevenlerine başsağlığı diledi.

BABAYA YAZDIĞI SON MESAJ YÜREK BURKTU

Badenas’ın ölümden birkaç gün önce babasının doğum gününe yazdığı duygusal mesaj ise büyük üzüntü yarattı. Genç sporcu, zor ve güzel günlerde babasının desteğine minnettar olduğunu belirterek “Seni çok seviyorum” ifadelerini paylaşmıştı.