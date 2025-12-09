Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Uluslararası spor yıldızı antrenmanda kaza geçirdi: 17 yaşında hayatını kaybetti

İspanya’nın genç motokros yıldızı Enzo Badenas, Castellon’daki Red Sand Park pistinde yaptığı özel antrenmanda geçirdiği kaza sonucu 17 yaşında hayatını kaybetti. Genç sporcunun babasına yazdığı son duygusal mesaj ise sevenlerini derinden sarstı.

Uluslararası spor yıldızı antrenmanda kaza geçirdi: 17 yaşında hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

İspanya’nın parlayan genç motokros yeteneklerinden Enzo Badenas, özel bir antrenman sırasında geçirdiği kaza sonucu 17 yaşında yaşamını yitirdi. Genç sporcu, trajik olaydan sadece üç gün önce babasının doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı.

2022’de 85cc İspanya şampiyonu olan ve milli takımda yer alan Badenas, 2025 sezonunda EMX125 Şampiyonası’nda yükselişini sürdürüyordu.

Uluslararası spor yıldızı antrenmanda kaza geçirdi: 17 yaşında hayatını kaybetti 1

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Valencia’daki Motor Sporları Eğitim Merkezi (CETDM), genç sporcunun ölümünü doğrulayarak 2023’ten bu yana gösterdiği başarı ve gelişimi vurguladı; ailesi ile sevenlerine başsağlığı diledi.

Uluslararası spor yıldızı antrenmanda kaza geçirdi: 17 yaşında hayatını kaybetti 2

BABAYA YAZDIĞI SON MESAJ YÜREK BURKTU

Badenas’ın ölümden birkaç gün önce babasının doğum gününe yazdığı duygusal mesaj ise büyük üzüntü yarattı. Genç sporcu, zor ve güzel günlerde babasının desteğine minnettar olduğunu belirterek “Seni çok seviyorum” ifadelerini paylaşmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duvara balyozu vurunca hayatının şokunu yaşadı!Duvara balyozu vurunca hayatının şokunu yaşadı!
Yer Ankara! Kocasını uykusunda yastıkla boğmaya çalıştıYer Ankara! Kocasını uykusunda yastıkla boğmaya çalıştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İspanya milli sporcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.