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Uzayda sabotaj şüphesi! Gizemli delik nasıl meydana geldi?

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.12.2018 11:00 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun astronotları taşıyan Soyuz roketinde meydana gelen 2 mm'lik deliğin kasıtlı olarak açıldığı öne sürüldü.

Uzayda sabotaj şüphesi! Gizemli delik nasıl meydana geldi?

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçtiğimiz ağustos ayında rapor edilen hava basıncı düşüşünün Soyuz roketindeki 2 mm'lik delik sebebiyle yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Rus kozmonotlar 12 Aralık günü deliği onarmak için 6 saat boyunca uzay yürüyüşü yaptı. Delik, gazlı bez ve epoksi denilen yalıtım malzemesiyle kapatıldı.

Deliğin oluşum sebebiyle ilgili çalışma başlatan yetkililer ilk olarak gök taşı ihtimali üzerinde dursa da deliğin son derece düzgün bir yuvarlak olması sebebiyle insan eli ile açıldığı olasılığını tartışmaya başladı.

Rusya Uzay Ajansi Roskosmos'un yöneticisi Dmitry Rogozin, bu ihtimali dile getirdi.

Rogozin, deliğin kapsülün henüz Dünya'dayken ya da uzayda yörüngedeyken birisi tarafından açıldığını öne sürdü.

Deliğin nasıl oluştuğuna dair araştırmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Uzay İstasyonu sabotaj Soyuz kozmonot

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