Mynet Trend

Umarız moda olmaz! Yasak Elma'nın genç ismi Sevda Erginci'den lavabo pozu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Sevda Erginci, Instagram'dan paylaştığı lavabo pozuyla dikkat çekti.

Genç oyuncu Sevda Erginci, sansasyonlarıyla gündemden düşmeyen dizi Yasak Elma'daki performansıyla dikkat çeken genç oyuncular arasında.

Genç oyuncu, bu defa ouuncluğu yerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Erginci, derin dekolteli elbisesiyle lavaboya oturarak poz verdi.

guzel-oyuncu-sevda-erginci-lavabo-pozuyla-sosyal-11791528_4285_m

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Sevda Erginci verdiği cesur pozla, takipçilerini ikiye böldü. Birçok takipçisi güzel oyuncunun bu pozunu beğenirken, diğer takipçileri "Yakıştıramadık" yorumunu yaptı.

guzel-oyuncu-sevda-erginci-lavabo-pozuyla-sosyal-11791528_5782_m

Son dönmelerde Instagram'da ünlüler arasında poz verme akımından sonra umuyoruz bu defa 'lavabo pozu' akımı başlamaz.

BAKMAK İSTEYENLER İÇİN 'ÜNLÜLERİN YENİ AKIMI BORNOZLU PAYLAŞIM' HABERİ

Bornozlu ünlüler

Burcu Binici

Burcu Binici
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de rol alan oyuncu Burcu Binici de akıma katıldı.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün bornozlu paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı.

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
Daha önce bu akıma katılan, 2003 Miss Turkey ikinci güzeli ünlü manken Özge Ulusoy yeni bir paylaşım daha yaptı.

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
Ulusoy daha önce de bornozlu paylaşım akımına uymuştu.
Bornuzlu poz verme modasına Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan da katıldı. Altuğ hem makyajsız hem de bornozlu haliyle yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu.

SABA TÜMER

SABA TÜMER
Barbados'ta tatil yapan Saba Tümer, otel odasında çekildiği bornozlu fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy evinin salonunda çekildiği bornozlu fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı.

CANSU TAŞKIN

CANSU TAŞKIN
Instagram fenomeni Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı. Göğüs dekoltesini kelebekle kapatan Taşkın 'Bornoz modası varmış' notunu yazdı.

ÖYKÜ GÜRMAN

ÖYKÜ GÜRMAN
Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncusu Öykü Gürman da modaya uyan ünlüler arasında. Gürman'ın bu pozuna beğendi yağdı.

DİDEM SOYDAN

DİDEM SOYDAN
Seksi model yataktan yaptığı paylaşıma "Kim bu kız? / Aa benmişim" yazdı.

TUBA ÜNSAL

TUBA ÜNSAL
Ünsal da modaya uydu! Miami'de bulunan Ünsal, paylaşımına, "Benimki kara sevdaydı anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim" notunu düştü. Ünsal'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İREM SAK

İREM SAK
Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.
Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.

ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.

GÖKSEL

GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.

MİNE TUGAY

MİNE TUGAY

ÖZGE ULUSOY

ÖZGE ULUSOY

HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR

ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI

BAHAR CANDAN

BAHAR CANDAN

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasak elma sevda erginci lavabo pozu

En Çok Okunan Trend Haberler

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Şoke eden tezgah!

Şoke eden tezgah!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Gökçe Bahadır dansıyla büyüledi!

Gökçe Bahadır dansıyla büyüledi!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ameliyat oldu!

Kerimcan Durmaz hastanelik oldu!

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı: 'Seni seviyorum'

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'dan bornozlu poz!

Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'dan bornozlu poz!

Aytaç Arman'a son veda!

Usta oyuncuya oğlu bu sözlerle veda etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.