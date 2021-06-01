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Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de veda etti

01.06.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yardımcı antrenör Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı.

Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de veda etti

Galatasaray'da yardımcı antrenör Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevi bıraktığını açıkladı

Levent Şahin şu ifadeleri kullandı;

"Büyük Galatasaray Ailesine,

Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray'ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım.

Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Levent Şahin"

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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