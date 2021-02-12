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Ümit Karan: Galatasaray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi

12.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Ümit Karan: Galatasaray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi

Menemenspor'da teknik direktörlük yapan Ümit Karan, Süper Lig'de Fenerbahçe, Başakşehir ve Alanyaspor'a gollerini atan Mostafa Mohamed'in performansı ve geleceği hakkında yorumlarda bulundu. Galatasaray'dan yardımcı hocalık teklifini aldığını belirten Karan, "Konuşmalar da oldu ama kendi yolumdan gitmek istedim" dedi.

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan; kariyer planı, Galatasaray'ın golcüleri Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed hakkında konuştu. Karan, sarı kırmızılı takımdan yardımcı antrenörlük için teklif aldığını açıkladı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ümit Karan, "Yurt dışında uzun yıllar çalıştım. Yurt dışında başarılı bir performans ortaya koydum. Türkiye'de olmak benim için ayrı bir mutluluk. Ülkemde teknik direktör olarak başarılı olmak ve futbolumuza katkı sağlamak istiyorum. Menemenspor olarak belki de ligin en genç takımıyız, yaş ortalamamız 21.8 oldu. Futbolda ayrılıklar oluyor. Ara transfer döneminde takımımıza gelenler gidenler oldu. Futbolda değişiklikler oluyor. Takımızdan da Taşkın, Kamara ve Şerif gibi önemli isimler ayrıldı. Menemenspor olarak mevcut oyuncularımızla sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Teknik direktörlük kariyerindeki hedeflerinden bahseden Karan, "Teknik direktörlük kariyerimde hedeflerime adım adım gitmek istiyorum. İlk hedefim bu sezon Menemenspor'u ligde tutmak, sonrasında ise play-off ya da ilk 2 için mücadele etmek, sonrasında Menemenespor'la olursa daha güzel olur Süper Lig'de çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'LA GÖNÜL BAĞININ SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEN ÜMİT KARAN ŞÖYLE KONUŞTU:

"Galatasaray'a gönül vermiş futbolculardan birisiyim. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray için ne gerekiyorsa yaparım. İnşallah bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim. Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif geldi, konuşmalar da oldu ama kendi yolumdan gitmek istedim."

Ümit Karan son günlerin çok konuşulan golcüsü ve kendisine benzetilen Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed hakkında da açıklamalarda bulundu.

Son 3 maçta 3 gol atan Mohamed'in takip ettiği bir futbolcu olduğunu söyleyen Karan, "Yıpratıcı bir santrfor, mücadeleci bir oyuncu. Mohamed ocak ayının en faydalı transferi bence. Mohamed'i bana benzetiyorlar, birkaç vole vursun da karar veririm.(Gülerek)" diye konuştu.

Galatasaray'ın çok büyük maliyetlerle transfer ettiği Radamel Falcao da Karan'ın hedefindeydi.

MENEMENSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KONUŞMASINA ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Falcao'nun oynamak istemiyor gibi bir havası var, zorlamamak lazım, uzatmaya gerek yok. Falcao için harcanan para altyapıya harcansa 3-4 oyuncu yetişebilirdi. Yıllardır aynı muhabbet dönüyor. Altyapıya önem vermedikten sonra oyuncu yetişmez. Şu anda kulüplerde bir nesli yok ediyoruz. Gelecek yıl mutlaka U21 ligi olmalı."

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Ali Akman'a ayrı parantez açan Ümit Karan, "Ali Akman'la ilgili yorumumu 4 yıl önce Ayhan Akman'a söylemiştim; 'Yeğenin yıldız olacak' demiştim. Ali Akman'ın Almanya'yı tercih etmesi güzel, Almanya'da kendini geliştirecektir. Ali Akman ceza sahası santrforu değil, Ali'yi forvet oyuncusu gibi düşünmek lazım. Dünyada da Robert Lewandowski dışında ceza sahası santrforu yok. Avrupa Şampiyonası'nda forvet hattında problem yaşayacağımızı düşünüyorum. Ali Akman, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın kadrosunda yer alabilir. A Milli Takıma 3. Lig'den de, 2. Lig'den de, 1. Lig'den de futbolcu çağrılabilir. Bunu yadırgamamak lazım" açıklamasında bulundu.

'1 LİG'DE VAR OLMALI'

  1. Lig'de VAR uygulamasının olması gerektiğini savunan Karan sözlerini şu şekilde tamamladı:

"TFF 1. Lig mücadele gücü yüksek bir lig. TFF 1. Lig'de takımlar Süper Lig'e yükselmek için ciddi yatırımlar yapıyor. Bence artık 1. Lig'de de VAR olmalı, umarım TFF bu konuda girişim yapar."

(AJANSSPOR)

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