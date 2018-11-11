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Ümit Karan, Shkupi'de fırtına estiriyor

FUTBOL HABERLERİ  | 11.11.2018 08:59 | Son Güncelleme

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Makedonya'nın Shkupi takımı ile gösterdiği performansla alkış topladı.

Ümit Karan, Shkupi'de fırtına estiriyor

Galatasaray ve milli takımın efsane golcülerinden Ümit Karan, Makodon ekibi Shkupi ile harikalar yaratıyor. 8 haftada aldığı 5 puanla son sırada bulunan ve ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Shkupi, Ümit Karan'ın takımın başına geçmesinin ardından 6 haftada 10 puan topladı ve derin bir nefes aldı.

Makedon ekibinin başına geçtiğinde ''Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik'' diyen Ümit Karan, aldığı Vardar galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ligin en zayıf halkalarından olan Shkupi'nin şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olan Vardar'ı 1-0'la geçmesinin ardından Ümit Karan, Makedon taraftarların sevgilisi haline geldi.

Topladığı puanların hepsini iç sahada kazanan Shkupi'de Ümit Karan, Türk seyircisini de bekliyoruz. Doğal olarak en büyük destekleri onlardan bekliyorum, ülkemizi temsil ediyoruz burada" açıklamasını yapmıştı.

  1. sırada bulunan Renova ile puan farkını 4'e indiren ve oynadığı futbol ile üst sıralara çıkması beklenen Shkupi, gelecek hafta Makedonija ile karşılaşacak. (Fanatik)
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Anahtar Kelimeler:
umit karan Shkupi

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Ümit Karan, Shkupi'de fırtına estiriyor

Ümit Karan, Shkupi'de fırtına estiriyor

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