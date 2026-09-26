Ümit Milli Takım play-off'u garantiledi! Ukrayna deplasmanında nefes kesen maç

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Ukrayna'ya konuk olan Ümit Milli Takım, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Emirhan İlkhan ve Ali Habeşoğlu'nun golleriyle avantajı yakalayan Milliler, rakibinin ikinci yarıdaki geri dönüşüne engel olamasa da play-off biletini aldı.

ÜMİT MİLLİ TAKIM İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Ümit Milli Takım, 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın kaydettiği golle Ukrayna karşısında 1-0 öne geçti.

Golün ardından baskısını sürdüren Ay-Yıldızlılar, 33. dakikada Ali Habeşoğlu'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı. Milliler soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

UKRAYNA İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Ukrayna, 46. dakikada Danylo Krevsun'un golüyle farkı bire indirdi.

Bu golün ardından oyunun kontrolünü yeniden eline alan Ümit Milli Takım, farkı tekrar açmak için fırsatlar yakaladı ancak aradığı üçüncü golü bulamadı.

SON DAKİKALARDA SKOR EŞİTLENDİ

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Ukrayna, 82. dakikada Ramik Hadzhyiev'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan bölümde iki takım da galibiyet golü için fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Bu beraberlikle puanını 12'ye yükselten Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde play-off turuna katılmayı garantiledi.

EGEMEN KORKMAZ'IN TAKIMI YOLUNA DEVAM EDİYOR

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, son 10 maçında yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Avrupa Şampiyonası'na en son 2000 yılında katılan Ümit Milli Takım, Korkmaz yönetiminde play-off'a kalarak turnuva yolunda önemli bir adım attı.