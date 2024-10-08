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  4. Ümit Özat canlı yayında çok sinirlendi! Sergen Yalçın'a Nuri Şahin sözleri sözleri sonrası demediğini bırakmadı

Ümit Özat canlı yayında çok sinirlendi! Sergen Yalçın'a Nuri Şahin sözleri sözleri sonrası demediğini bırakmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 07:56
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Bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'da hocalık yapan Nuri Şahin için eleştirilerde bulunurken, Yalçın'ın bu sözlerine Ümit Özat'tan sert bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Ümit Özat canlı yayında çok sinirlendi! Sergen Yalçın'a Nuri Şahin sözleri sözleri sonrası demediğini bırakmadı

Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran ve bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde Çağıl Özge Özkul ve Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğundaki Falso programına konuk olmuştu.

Yalçın programın bir bölümünde eski futbolcu, teknik direktörlük yaptığı dönemdeki başarılarını örnek göstererek "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? demiş, Nuri Şahin'i şu sözlerle eleştirmişti.

"HİÇ BİR BAŞARIN YOK DORTMUND'A HOCA OL"

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Sergen Yalçın Nuri Şahin'e yönelik olarak "Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT ÖZAT'TAN SERT YANIT

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Bu sözler üzerine TV 8,5 ekranlarındaki Top Bizde programında konuşan Ümit Özat Sergen Yalçın'ın bu sözlerine yönelik olarak "Anlamayacak bir şey yok. Sen de Beşiktaş'ın eski futbolcusu olduğun için Beşiktaş'a hoca oldun. Alanyaspor'u kümede bıraktığın için olmadın, Malatyaspor'u kümede bıraktığın için olmadın eğer sen Beşiktaş'ın eski futbolcusu olmasan bugün İlhan Palut hoca olurdu, başka biri hoca olurdu." dedi.

"ANADOLU TAKIMIYLA KUPA MI KAZANDIN?"

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Aykut Kocaman ve Bülent Korkmaz örneği veren Yalçın, "Sen gidip Anadolu takımıyla kupa kazanıp gelmedin. Nasıl Aykut Kocaman geldi, nasıl Bülent Korkmaz geldi anlatabildim mi? Nuri de Dortmund'dan yetiştiği için oranın çocuğu olduğu için... Beğenirsin beğenmezsin bir de Real Madrid'i var." şeklinde konuştu.

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Sergen Yalçın Nuri Şahin Ümit Özat son dakika beşiktaş dortmund
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