SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ümit Özat, Fenerbahçe için Hikmet Karaman’ı aday gösterdi

Ümit Özat, Fenerbahçe için Hikmet Karaman’ı aday gösterdi

02.07.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ümit Özat, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için Hikmet Karaman'ın en uygun isim olduğunu ifade etti. Özat, "Hikmet Karaman Fenerbahçe de hoca olsun Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak bana göre tek yerli teknik direktör" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, Fenerbahçe için Hikmet Karaman’ı aday gösterdi

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç'un "Pazartesi günü yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" demecinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar heyecanlanmıştı.

Aradan geçen 4 günlük sürede yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına antrenörler eşliğinde başladı. Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

6500

"FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN İLE YARIŞACAK TEK YERLİ TEKNİK DİREKTÖR HİKMET KARAMAN"

Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen ve takım kaptanlığı da yapan teknik adam Ümit Özat ise kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Hikmet Karaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi gerektiğini savundu. Özat yaptığı paylaşımlarda, "Futbol çok enteresan. Makedonya milli takımı bir dönem Hikmet Karaman’a teklifte bulunuyor. Bir aracı vasıtasıyla bu olaya şahidim. Fenerbahçe’de Makedonya milli takımının hocasını göreve getirmek istiyormuş. Ama Hikmet hoca burada gözlerinin önünde kimse onu görmüyor. Hikmet Karaman Fenerbahçe'de hoca olsun Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak bana göre tek yerli teknik direktör" cümlelerini kullandı.

KAYNAK: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'den yeni sezon için seyirci kararıTFF'den yeni sezon için seyirci kararı
Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız... Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız...
F.Bahçe'ye Makedon hocaF.Bahçe'ye Makedon hoca
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Real Madrid, Ramos'un yerine Milli yıldızı transfer ediyor

Real Madrid, Ramos'un yerine Milli yıldızı transfer ediyor

F.Bahçe'ye Makedon hoca

F.Bahçe'ye Makedon hoca

İşte Sergio Ramos'un yeni takımı

İşte Sergio Ramos'un yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig ekibinden kovuldu, EURO 2020'de tarih yazdı

Süper Lig ekibinden kovuldu, EURO 2020'de tarih yazdı

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.