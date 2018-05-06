SPOR

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nden istifa etti

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 06.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

DHA'nın haberine göre; Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı. Özat, kulüp binasında Gençlerbirliği yöneticileriyle görüşüyor.

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nden istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.

Verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Özat, "Öncelikle sorumluluk benim. 2'nci hafta istifa diye bağıranlar ya da yönetimin içindeki hainlik fitilini ateşleyenlerin suçu varsın olmasın. Evet yetiştiğim yuvaya 3'üncü haftada gönderildikten sonra karşılık beklemeden dönmek suçsa evet benim suçum. Gece gündüz kulüpte kalmaksa evet benim suçum. ancak şunu söylemek isterim ki Gençlerbirliği'nden Ankaragücü'ne Ankaragücü'nden de Gençlerbirliği'ne dost olmaz. Bizim taraftar bunu idrak edemedi" dedi.

Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini ifade eden Özat, "Bugün de böyle yaptılar. normal. Hiç kimsenin suçu yok, ben suçluyum. Bu takım üzerinden geçinmeye çalışanlar Ankaragücü'ne çeviriyorlar burayı da. Düşen takımlar geri çıkıyor önemli olan arıyla namusuyla çalışmak" ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği de düştüğü gibi çıkmasını bilir" ifadesini kullanan Özat, şunları söyledi:

"Önemli olan ar namus şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim."

HAMZAOĞLU: "GOL ATANA KADAR POZİSYON ÜRETEMEDİK"
Hamza Hamzaoğlu ise hafta içinde rakibin oyunu üzerine çok çalıştıklarını belirterek, 'Baskı kuracaklarını biliyorduk durumları gereği mutlak galibiyet için maça çıkacaklardı. Oyunun temposuna ayak uydurup kontrataklarla gol bulmaya çalıştık gol de böyle geldi" dedi.

Gol atana kadar fazla pozisyon üretemediklerini dile getiren Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Golden sonra oyunu dengeledik. Oyuncularıma sahada diri kaldıkları için ve mücadele ettikleri için teşekkür ederim. Matematiksel olarak henüz netleşmedi ama aldığımız bu üç puanla kafamız daha rahat."


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Anahtar Kelimeler:
ümit özat Gençlerbirliği

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Batan gemiyi once fareler terkedermis.
terbiyesiz........ kalmış 2 hafta içine etti bırakıyormuş
Takımı düşür istifa etsen ne olacak etmesen ne olacak bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşacağına takımın la uğraşsaydında iyi olan kadro düşmeseydi
TAKIMI DÜŞÜRDÜ KAÇIYOR MADEM GİDECEKSİN 2-3 HAFTA ÖNCEDEN GİTTE TAKIM KURTULURDU BARİ
AH İLHAN BAŞKAN SENSİZ 1 SENE DAYANAMADILAR
2 macmaç kalmıştı
Batan gemiyi ilk fareler terkedermiş, böylelikle kendini belli etti...
sen trt de yorumculuğa devam et... teknik direktör dediğin yılmaz vural gibi olmalı düşeni kurtarmalı
Deprem Neresinde ?? onu anlamadım ..
alo
BOŞTA KALMASIN TRABZONDA TOP TOPLASIN
RAHMETLİ CAVCAV OLSA SENİ 10 DEFA KAPI ÖNÜNE KOYARDI VE TAKIMDA DÜŞMEZDİ
kaçma. düşürdüğün gibi çıkart takımı 2. ligden
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