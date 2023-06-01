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Ümit Özat sözünü tuttu ve saçını kırmızıya boyadı! Galatasaray'da Icardi'nin çağrısını dayanamayıp canlı yayında yapacağını yaptı

01.06.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Ümit Özat'ın sezon başında Mauro Icardi ile ilgili sözleri yeniden gündem olmuştu. Ümit Özat sezon başında, "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım." demişti. Icardi'nin Ankaragücü maçında 2 gol atmasıyla birlikte gol sayısı 21'e çıktı. Bu gelişmenin ardından Icardi'den sürpriz bir paylaşım gelmiş ve Ümit Özat'ın sözünü tutması gerektiğini ifade etmişti. Ümit Özat bu çağrıya kulak astı ve saçını kırmızıya boyadı.

Ümit Özat sözünü tuttu ve saçını kırmızıya boyadı! Galatasaray'da Icardi'nin çağrısını dayanamayıp canlı yayında yapacağını yaptı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Ümit Özat'ın sezon başında Mauro Icardi ile ilgili sözleri yeniden gündeme oturmuştu. Ümit Özat sezon başında, "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım." demişti.

"ALLAH'IN VARSA 1 GOL DAHA ATMAZSIN" DEMİŞTİ

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Mauro Icardi, Ankaragücü karşısında iki gol daha atarak gol sayısını 21'e çıkardı. Sosyal medyada Ümit Özat'a bu sözleri hatırlatılarak saçlarını boyaması istenildi. Ümit Özat, 25 Mayıs'ta ise "Allah'ın varsa 1 gol daha atmazsın." paylaşımını yapmıştı.

ICARDI PAYLAŞTI! "SENİ SARI-KIRMIZI SAÇLA GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

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Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özat'a seslendi ve "Ümit, sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı-kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz" paylaşımı yapmıştı.

ÜMİT ÖZAT SAÇINI BOYADI

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Ümit Özat, sosyal medyadan yaptığı yayınla saçını kırmızıya boyattı ve sözünde durdu.


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