SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ümit Özat'tan Galatasaray taraftarına olay cevap! "Oğlum bana gelene kadar..."

Ümit Özat'tan Galatasaray taraftarına olay cevap! "Oğlum bana gelene kadar..."

14.01.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'ın sosyal medyada bir Galatasaray taraftarına verdiği cevap olay oldu. 2005 yılında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a 3-1 kaybettiği mücadelede Kaka'nın attığı gole atıfta bulunan sarı-kırmızılı taraftar, Özat'a "Ağabey 3 metreden bu çalımı nasıl yedin?" diye sordu. Sarı-lacivertlilerin efsane isminin ise sosyal medyada taraftara, "Oğlum bana gelene kadar bin kişiyi çalımlamış zaten" cevabını vermesi binlerce beğeni aldı.

Ümit Özat'tan Galatasaray taraftarına olay cevap! "Oğlum bana gelene kadar..."

Fenerbahçe'nin efsane ismi Ümit Özat ile bir Galatasaray taraftarının sosyal medyadaki diyaloğu okuyanları güldürdü. Milan'ın efsane futbolcusu Kaka'dan yediği çalım üzerinden Özat'a soru soran taraftara, sarı-lacivertlilerin eski kapatının verdiği cevap olay oldu.

"3 METREDEN BU ÇALIMI NASIL YEDİN"

2005 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Milan'a 3-1 yenilmiş ve Kaka attığı 2 golle maça damga vurmuştu. Bir Galatasaray taraftarı bu maçta Kaka'nın attığı golün videosuna Ümit Özat'ı etiketledi ve "Ağabey 3 metreden bu çalımı nasıl yedin?" diye sordu.

43242

"BANA GELENE KADAR BİN KİŞİYİ ÇALIMLAMIŞ ZATEN"

Galatasaray taraftarına cevap veren Ümit Özat'ın, "Oğlum bana gelene kadar bin kişiyi çalımlamış zaten" ifadelerini kullanması ise büyük beğeni topladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylılar çıldıracak... Domenec Torrent'ten Muslera kararı...Galatasaraylılar çıldıracak... Domenec Torrent'ten Muslera kararı...
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Acun , Fener'in yıldızı için resmi teklifi yaptı!Acun , Fener'in yıldızı için resmi teklifi yaptı!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Elneny devre arasında geliyor! Anlaşma tamam...

Elneny devre arasında geliyor! Anlaşma tamam...

Ümit Karan'dan Fatih Terim yorumu: 'Stadyumda çok ilginç bir şey gördüm...'

Ümit Karan'dan Fatih Terim yorumu: 'Stadyumda çok ilginç bir şey gördüm...'

Milyonları hüzne boğan Ahmet Çalık mesajı! Tüm dünyaya mesaj gönderdiler...

Milyonları hüzne boğan Ahmet Çalık mesajı! Tüm dünyaya mesaj gönderdiler...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.