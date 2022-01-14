Ümit Özat'tan Galatasaray taraftarına olay cevap! "Oğlum bana gelene kadar..."

Fenerbahçe'nin efsane ismi Ümit Özat ile bir Galatasaray taraftarının sosyal medyadaki diyaloğu okuyanları güldürdü. Milan'ın efsane futbolcusu Kaka'dan yediği çalım üzerinden Özat'a soru soran taraftara, sarı-lacivertlilerin eski kapatının verdiği cevap olay oldu.
2005 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Milan'a 3-1 yenilmiş ve Kaka attığı 2 golle maça damga vurmuştu. Bir Galatasaray taraftarı bu maçta Kaka'nın attığı golün videosuna Ümit Özat'ı etiketledi ve "Ağabey 3 metreden bu çalımı nasıl yedin?" diye sordu.
Galatasaray taraftarına cevap veren Ümit Özat'ın, "Oğlum bana gelene kadar bin kişiyi çalımlamış zaten" ifadelerini kullanması ise büyük beğeni topladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum