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Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! 21 Eylül Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar neler? Aleyna Çakır olayında son gelişmeler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Aleyna Çakır olayının aydınlanması için Müge Anlı çalışmalara devam ediyor. En son, geçtiğimiz hafta Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü üzerine programın seyri değişmişti. Gülay Uygun'un nasıl öldüğü araştırmaya başlayan Müge Anlı aynı zamanda Aleyna Çakır olayını aydınlatmak için çalışmalara devam ediyor. Ümitcan Uygun geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak açıklama yaptı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar ve Ümitcan Uygun'un itirafı..

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! 21 Eylül Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar neler? Aleyna Çakır olayında son gelişmeler!

Ankara Keçiören'de evinde kendini asmış olarak bulunan, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümü Müge Anlı tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelilerinden biri olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümü üzerine programın seyri değişti. Ümitcan Uygun annesinin ölümünün ardından sessizliğini bozarak açıklama yaptı. İşte bugün Müge Anlı'nın programında yaşananlar ve Ümitcan Uygun'un itirafı...

Adalet Bakanı Gül’den Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündem olan Müge Anlı'yla ilgili açıklamaAdalet Bakanı Gül’den Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündem olan Müge Anlı'yla ilgili açıklama

ÜMİTCAN UYGUN'UN ALEYNA ÇAKIR İTİRAFI

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifade veren Ümitcan Uygun, annesinin ölümünün ardından konuştu. Aleyna Çakır olayından bu yana sessiz kalan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullandı.

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21 EYLÜL MÜGE ANLI'DA YAŞANANLAR

Geçtiğimiz hafta Gülay Uygun'un ölümünün ardından Müge Anlı, Gülay Uygun'un da ölümünün şüpheli olduğunu söyleyerek araştırma yapmaya başladı. Aleyna Çakır olayının ardından ifade vermesine iki gün kala intihar eden Gülay Uygun hakkında Müge Anlı'ya ulaşan ve ismini açıklamayan bir genç kız, Gülay Uygun hakkında "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. 'Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar' dedi. Kızlarla sohbet ederken 'Biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor' dedi. Annesi de söyledi..." ifadelerini kullanmıştı.

mügeanlıı

GÜLAY UYGUN NEDEN ÖLDÜ?

Aleyna Çakır olayından dolayı ifade vermesine iki gün kala şüpheli intiharı ile gündem olan Gülay Uygun hakkında araştırmalar devam ediyor. Müge Anlı bugünkü programında bu olayın peşini bırakmayacağını, 30 yıldır gazetecilik yaptığını ve Aleyna Çakır olayı kadar Gülay Uygun'un ölümünün de şüpheli olduğunu söyleyerek araştırma yapmaya devam edeceğini söyledi. Gülay Uygun'un ölümünden önce gören tanıklar programa bağlanarak açıklama yapmaya başladılar. Görgü tanıklarının programda yaptığı açıklamalar Ankara Emniyeti'nin de çalışmalarıyla bir araya getirilerek sonuca ulaşılmaya çalışılıyor.

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MÜGE ANLI'DAN GÖNDERME!

Gülay Uygun'un intiharının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Müge Anlı için yorum yaparak "Bir TV programcısı savcı değildir" demişti.
Müge Anlı, hakkında söylenen sözlere gönderme yaparak, ekibiyle birlikte 14 yıldır bu işi yaptığını, hakkın adaletin yanında durduklarını, bu işi hakkıyla yapmaya devam edeceklerini, Türkiye'nin dört bir yanından destek aldıklarını ve dimdik ayakta durduklarını vurgulayarak, kendilerine yardımcı olan emniyet görevlilerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
MÜGE ANLI VE EKİBİ NE YAPIP EDİP GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTMALI İNTİHARMI CİNAYETMİ ?
SHOW TV de ASLA VAZGEÇME İSİMLİ DİDEM ARSLAN YILMAZIN SUNDUĞU YENİ BİR PROGRAM DAHA BAŞLADI MÜGE ANLI nın PROGRAMININ KÖTÜ BİR VERSİYONU TAKLİDİ MÜGE ANLI nın PROGRAMINA ASLA RAKİP OLAMAZ YAKINDA YAYINDAN KALDIRILIR ÖNCEDEN SABAHLARI MÜGE ANLI NIN PROGRAMI İLE AYNI SAATLERDE YAYINLANIYORDU REYTİNGİ DÜŞÜNCE ÖGLEDEN SONRAYA ALDILAR AYNI ŞEY SERAP EZGÜNÜN PROGRAMININDA BAŞINA GELMİŞTİ BU İŞİN PİRİ MÜGE ANLI
şu proğramları lütfen yasaklayın. Bu ülkenin hukuku mahkemeleri savcıları hakimleri yokmu? televizyonlar yargının işini üstlenmişler. yargı buna sessiz kalıyor. nasıl bir ülkede yaşıyoruz. sanki muz cumhuriyeti.
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