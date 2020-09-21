Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! 21 Eylül Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar neler? Aleyna Çakır olayında son gelişmeler!

Ankara Keçiören'de evinde kendini asmış olarak bulunan, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümü Müge Anlı tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelilerinden biri olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümü üzerine programın seyri değişti. Ümitcan Uygun annesinin ölümünün ardından sessizliğini bozarak açıklama yaptı. İşte bugün Müge Anlı'nın programında yaşananlar ve Ümitcan Uygun'un itirafı...

ÜMİTCAN UYGUN'UN ALEYNA ÇAKIR İTİRAFI

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifade veren Ümitcan Uygun, annesinin ölümünün ardından konuştu. Aleyna Çakır olayından bu yana sessiz kalan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullandı.