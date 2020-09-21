Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! 21 Eylül Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar neler? Aleyna Çakır olayında son gelişmeler!

Ankara Keçiören'de evinde kendini asmış olarak bulunan, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümü Müge Anlı tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelilerinden biri olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümü üzerine programın seyri değişti. Ümitcan Uygun annesinin ölümünün ardından sessizliğini bozarak açıklama yaptı. İşte bugün Müge Anlı'nın programında yaşananlar ve Ümitcan Uygun'un itirafı...
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifade veren Ümitcan Uygun, annesinin ölümünün ardından konuştu. Aleyna Çakır olayından bu yana sessiz kalan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta Gülay Uygun'un ölümünün ardından Müge Anlı, Gülay Uygun'un da ölümünün şüpheli olduğunu söyleyerek araştırma yapmaya başladı. Aleyna Çakır olayının ardından ifade vermesine iki gün kala intihar eden Gülay Uygun hakkında Müge Anlı'ya ulaşan ve ismini açıklamayan bir genç kız, Gülay Uygun hakkında "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. 'Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar' dedi. Kızlarla sohbet ederken 'Biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor' dedi. Annesi de söyledi..." ifadelerini kullanmıştı.
Aleyna Çakır olayından dolayı ifade vermesine iki gün kala şüpheli intiharı ile gündem olan Gülay Uygun hakkında araştırmalar devam ediyor. Müge Anlı bugünkü programında bu olayın peşini bırakmayacağını, 30 yıldır gazetecilik yaptığını ve Aleyna Çakır olayı kadar Gülay Uygun'un ölümünün de şüpheli olduğunu söyleyerek araştırma yapmaya devam edeceğini söyledi. Gülay Uygun'un ölümünden önce gören tanıklar programa bağlanarak açıklama yapmaya başladılar. Görgü tanıklarının programda yaptığı açıklamalar Ankara Emniyeti'nin de çalışmalarıyla bir araya getirilerek sonuca ulaşılmaya çalışılıyor.
Gülay Uygun'un intiharının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Müge Anlı için yorum yaparak "Bir TV programcısı savcı değildir" demişti.
Müge Anlı, hakkında söylenen sözlere gönderme yaparak, ekibiyle birlikte 14 yıldır bu işi yaptığını, hakkın adaletin yanında durduklarını, bu işi hakkıyla yapmaya devam edeceklerini, Türkiye'nin dört bir yanından destek aldıklarını ve dimdik ayakta durduklarını vurgulayarak, kendilerine yardımcı olan emniyet görevlilerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
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