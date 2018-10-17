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UMMC Ekaterinburg 79 - 40 Galatasaray

BASKETBOL HABERLERİ  | 17.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı, Galatasaray'ı 79-40 yenen Rus ekibi UMMC Ekaterinburg kazandı.

UMMC Ekaterinburg 79 - 40 Galatasaray

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın sahibi Galatasaray, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-8 önde tamamladı. Fakat sarı-kırmızılılar, devre arasına gidilirken farkı 8 sayıya (38-30) indirdi.

Üçüncü periyodu 60-36 üstünlükle tamamlayan UMMC Ekaterinburg, son 10 dakikada potasında yalnızca 4 sayı gördüğü maçı 79-40 kazandı. UMMC Ekaterinburg böylece 2013 ve 2016'dan sonra kupayı 3. kez müzesine götürdü.


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ummc ekaterinburg Galatasaray FIBA Kadınlar Süper Kupası

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