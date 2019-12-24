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Ümraniye'de herkesin içinde karısını dövdü

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de bir kişi herkesin içinde eşine peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş, olaya müdahale etti. Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı.

"O BENİM KARIM"

Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi. Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"TEHDİT EDEREK GİTTİ"

Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.

ŞİKAYETTE BULUNMADI

Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye darp

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
sayın mansur yavaşı destekliyorum parti ayırımı yapmıyor dürüst adam herkesden rüşvet alıyor.
Araya girip yumruk atan şahıs hepimizden adamsin
nedemek lan benim karım
????
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