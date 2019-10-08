Mynet Trend

Ümraniye'de market soyguncuları kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 08.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Ümraniye'de market çalışanının başına silah dayayarak bir miktar para gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ümraniye, Çakmak Mahallesi, Akasya Sokak üzerinde 25 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir markete müşteri gibi giren bir kişi silahını çekerek kasiyerin başına dayadı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında şüpheli, kasada bulunan bir miktar parayı alarak kapıda bekleyen arkadaşı ile birlikte kaçtı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüpheliler Bayer G.(35) ve Levent K.(39) önceki gün gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Levent K.'nın üzerinden olayda kullandığı silah ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Market gaspçısı iki şüpheli tutuklandı.

(DHA)

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Çatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardıÇatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardı
Çeşme'de can pazarı! 11 göçmen böyle kurtarıldıÇeşme'de can pazarı! 11 göçmen böyle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
market gasp soygun Ümraniye

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibi

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibi

Sınır tanımadı! Tatil cennetinde şaşırtan görüntü

Sınır tanımadı! Tatil cennetinde şaşırtan görüntü

Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası!

Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da korkutan görüntü

İstanbul'da korkutan görüntü

Emekli polis memuruna saldırı anı kamerada

Emekli polis memuruna saldırı anı kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de acımasız sürücü, uyuyan köpeği böyle ezdi

Acımasız sürücü, uyuyan köpeği böyle ezdi

Bartın'da çatı kadından atlayan kadını polis böyle kurtardı

Çatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardı

Çeşme'de batan botta can pazarı: 11 göçmeni sahil güvenlik böyle kurtardı

Çeşme'de can pazarı! 11 göçmen böyle kurtarıldı

Gaziantep'te polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

Onu gören vatandaşlar hemen polise haber verdi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce ileriye savruldu

Ölümle burun buruna! O anlar böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ta otobüs durağında bekleyen şahsa silahlı saldırı kamerada

Otobüs durağında korkunç olay! Kanlar içinde yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.