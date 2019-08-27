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Ümraniye'de silahlı çatışma! Yaralılar var

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 27.08.2019 07:15 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de silahlı iki grup arasında gece saatlerinde çatışma çıktı. Cadde savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinden yaklaşık 40 mermi çekirdeği bulurken yoldan geçen biri kadın 2 kişi ise yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan silahlı çatışma sırasında cadde savaş alanına dönerken yoldan geçen ve bir anda çatışmasının ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralanan Y.Ö.(57) ve B.V.(31) ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.Ö.'nün vücuduna iki mermi isabet etiği, B.V.'nin ise ayağından vurulduğu öğrenildi.

ÇEVREDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan ve her iki grubun da silah kullandığı çatışma sonucu, polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaklaşık 40 mermi çekirdeği bulundu.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR

Polis, silahlı çatışmaya giren iki gruptaki kişileri de belirlemek için cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye silahlı çatışma

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