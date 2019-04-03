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Ümraniyespor 0 - 1 Akhisarspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 03.04.2019 22:55 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Ümraniyespor 0 - 1 Akhisarspor

Ümraniyespor 0 - 1 Akhisarspor

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Savranlar

Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş (Dk. 86 Uğur Aygören), Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dk. 61 Leandrinho), Recep Aydın (Dk. 77 Timur Temeltaş), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek
Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic (Dk. 89 Eray Ataseven), Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Rotman, Bilal Kısa (Dk. 65 Sissoko), Güray Vural (Dk. 71 Bokila), Regattin, Manu

Gol: Dk. 86 Bokila (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Rotman, Dk. 79 Aykut Çeviker, Dk. 84 Sissoko, Dk. 90+6 Bokila (Akhisarspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
8. dakikada sağdan gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin Okumuş'un ortasına penaltı noktasının gerisinden Emircan Altıntaş'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
39. dakikada Regattin tarafından kullanılan serbest vuruşta, ceza sahası içinde oluşan karambolde açılan topun gelişine Güray'ın sağ ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45+1. dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Lukac topu son anda kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
50. dakikada Vasilogiannis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vasilogiannis, meşin yuvarlağı ceza sahası içine kadar sürdü. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada Emircan Altıntaş'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Leandrinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
82. dakikada Bokila'dan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Manu, kaleci Metin Erol'u geçmeyi denedi ancak araya giren Metin topu ayaklarıyla takım arkadaşına kazandırdı.
85. dakikada yaklaşık 30 metreden Timur'un sert vuruşunda kaleci Lukac topu son anda kornere çeldi.
86. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta rakip yarı sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan Manu'nun yerden ortasına penaltı noktası civarında Bokila'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

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Anahtar Kelimeler:
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