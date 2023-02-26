Ümraniyespor, Adana Demirspor karşısında 1 puanı son dakikada kurtardı!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ertelenen maçlar oynanmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, Adana Demirspor'u konuk etti. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekibin golünü 79. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. Ümraniyespor'a eşitliği getiren sayı ise 89. dakikada Kayode'den geldi.

Bu skorun ardından son üst üste ikinci beraberliğini alan Adana Demirspor, 39 puanla 4. sırada yer buldu. Dört maçlık mağlubiyet serisi sona eren Ümraniyespor ise 15 puanla 19. basamakta yer aldı.

Adana Demirspor, gelecek haftayı BAY geçtikten sonra 12 Mart tarihinde Trabzonspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise 4 Mart tarihinde bordo - mavili takımla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

