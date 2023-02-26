SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Ümraniyespor, Adana Demirspor karşısında 1 puanı son dakikada kurtardı!

Ümraniyespor, Adana Demirspor karşısında 1 puanı son dakikada kurtardı!

26.02.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İki takımın da golleri maçın son 10 dakikasında geldi.

Ümraniyespor, Adana Demirspor karşısında 1 puanı son dakikada kurtardı!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ertelenen maçlar oynanmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, Adana Demirspor'u konuk etti. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fp5fibDX0AAYAPL

Konuk ekibin golünü 79. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. Ümraniyespor'a eşitliği getiren sayı ise 89. dakikada Kayode'den geldi.

Fp5f4L7WAAEUwou

Bu skorun ardından son üst üste ikinci beraberliğini alan Adana Demirspor, 39 puanla 4. sırada yer buldu. Dört maçlık mağlubiyet serisi sona eren Ümraniyespor ise 15 puanla 19. basamakta yer aldı.

Fp5f4MFWcAEEVdt

Adana Demirspor, gelecek haftayı BAY geçtikten sonra 12 Mart tarihinde Trabzonspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise 4 Mart tarihinde bordo - mavili takımla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biri 3'te 3 yaptı, diğeri galibiyeti unuttu! Biri 3'te 3 yaptı, diğeri galibiyeti unuttu!
Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!
Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor Ümraniyespor spor spor toto spor tot süper li spor to maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti

'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti

Son haliyle ağızları açık bıraktı

Son haliyle ağızları açık bıraktı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Borini savaşı sonuçlandı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Borini savaşı sonuçlandı!

Icardi için kötü haberi eşi Wanda Nara verdi! ''Çıkan haberler doğru''

Icardi için kötü haberi eşi Wanda Nara verdi! ''Çıkan haberler doğru''

Halil Umut Meler neden '4' işareti yaptı?

Halil Umut Meler neden '4' işareti yaptı?

Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti!

Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.