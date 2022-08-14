Ümraniyespor Antalyaspor maçı saat kaçta? Süper Lig karşılaşması Ümraniyespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Antalyaspor maçı 14 Ağustos 2022 Pazar (bugün) oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşması için heyecanlı bekletiş sürüyor. Vatandaşlar internette "Ümraniyespor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ümraniyespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

ÜMRANİYESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Antalyaspor karşılaşması gerçekleşecek. 14 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak olan maç,

ÜMRANİYESPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Antalyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

