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Ümraniyespor Antalyaspor maçı saat kaçta? Süper Lig karşılaşması Ümraniyespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

14.08.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor Antalyaspor maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçın saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanal futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Ümraniyespor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Antalyaspor maçı saat kaçta? Süper Lig karşılaşması Ümraniyespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Antalyaspor maçı 14 Ağustos 2022 Pazar (bugün) oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşması için heyecanlı bekletiş sürüyor. Vatandaşlar internette "Ümraniyespor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ümraniyespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

ÜMRANİYESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Antalyaspor karşılaşması gerçekleşecek. 14 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak olan maç,

ÜMRANİYESPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Antalyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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Antalyaspor Ümraniye
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