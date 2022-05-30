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Ümraniyespor'da Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı

30.05.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Ümraniyespor'da Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlardan birisi olan Ümraniyespor'da yeni sezonun kadrosu şekilleniyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli oyuncu Mevlüt Erdinç'le yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Ara transfer döneminde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'dan Ümraniyespor'a transfer olan Mevlüt Erdinç, İstanbul ekibiyle 2 maça çıktı.

Öte yandan Ümraniyespor, bugün bir ayrılığı daha duyurdu. Kulüpten yapılan diğer açıklamada, Avdija Vrsajevic'in takımdan ayrıldığı belirtilmişti.

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Mevlüt Erdinç
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