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Ümraniyespor-Galatasaray maçının ardından

20.08.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Recep Uçar: - "Maalesef bugün final paslarını kullanmakta, tercihlerde, şutlarda istediklerimizi yapamadık" - "Galatasaray gibi takımlarla oynadığınız maçlarda girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz kaliteli ayaklar sizi cezalandırabiliyor"

İSTANBUL (AA) - HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçla ilgili, "Maalesef bugün final paslarını kullanmakta, tercihlerde, şutlarda istediklerimizi yapamadık." dedi.

Uçar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tribünlerde sarı-kırmızılı taraftarların çoğunlukta olduğunu belirten Uçar, "Galatasaray ile kendi sahamızda oynadık ama rakip seyirci daha fazlaydı. Deplasmanda gibi oynadık." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında istediklerini sahaya yansıttıklarını dile getiren Recep Uçar, "İlk yarıda planlarımız tuttu. Genel olarak kendi yaptığımız hatalar ve kendi kullandığımız kornerler dışında çok fazla pozisyon vermedik. O bölümde girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Oyunun kontrolünün bizde olduğunu hissettik. Galatasaray, üçüncü bölgede çok etkili bir takım. Onların topu üçüncü bölgeye getirmesini önlemek adına gereken zaman ve alanı kendi yarı sahalarında bırakmadık. Yaptığımız baskılarla rakibi hataya zorladık ve kaptığımız toplarla ciddi geçiş pozisyonları yakaladı. Devreye önde de girebilirdik. İlk yarıda daha çok pozisyona giren bizdik." diye konuştu.

İkinci yarı oyunun kontrolünü Galatasaray'a verdiklerini dile getiren Uçar, "İkinci yarıda ön alan baskılarından vazgeçtik. Galatasaray topu üçüncü bölgeye taşıyınca pozisyonlar üretti. Maalesef bugün final paslarını kullanmakta, tercihlerde, şutlarda istediklerimizi yapamadık. Topun bizde olduğu bölümde oyunumuzdan memnun değilim. Savunma anlamında ise ilk yarıdan memnunum, ikinci yarıdan memnun değilim. Galatasaray gibi takımlarla oynadığınız maçlarda girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz kaliteli ayaklar sizi bir şekilde cezalandırabiliyor. Okan hocayı, Galatasaraylı futbolcu ve kulübü aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Hedefleriyle ilgili konuşan Uçar, "Kendi oyunumuzu oynayarak bu ligde var olmak için çalışacağız. Ana hedefimizden saptığımızı düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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