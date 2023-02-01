Ümraniyespor karşısında ilk yarıyı 2-1 geride tamamlayan Galatasaray için Rıdvan Dilmen'den eleştiri!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar müthiş baskılı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride tamamlarken, ligin son sırasında bulunan Ümraniyespor'a karşı alınan bu sonuç herkesi şaşırttı.

Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİKLİK YAPMALI"

"Galatasaray Emre'nin tarafından çok fazla tehdit yedi. İkinci yarı muhtemelen değişiklik yapacak ve yapmalı da. O taraftan gelen 4 etkili şutu var rakibin."

"DEVREYİ BEKLEYEYİM DERSEN..."

"Galatasaray'ın tempolu oyununu bekliyorduk zaten. Öyle de başladı ama futbolda ayıp yoktur. Oyuncu değişikliğinin ayıbı olmaz. Bugün de Emre'nin kanadında 3. tehdidi yedi. Oyuncu iyi gitmiyorsa çıkarırsın. Devreye bekleyeyim dersen sıkıntı yaşarsın."

"KESİNLİKLE PİŞMAN..."

Rıdvan Dilmen sözlerini "Okan Buruk, Emre Taşdemir'i ilk 11'de oynattığına kesinlikle çok pişmandır." diyerek noktaladı.

