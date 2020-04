Umre dönüşü yurtta karantinada kalan çiftten teşekkür

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda gözlem altına alınan Emrah ve Merve Çetinkaya çifti, gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

Umre ziyareti sonrası Türk Hava Yollarına ait uçakla 17 Mart'ta Eskişehir'e getirilen çift, Gündüz Alp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Burada 14 gün misafir edilen Çetinkaya çifti ve diğer Bilecikli 65 vatandaşın tüm ihtiyaçları Valilikçe karşılandı. Çift, karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine döndü.

Gözlem altında tutuldukları sürede yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Çetinkaya çifti, karantina şartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Emrah Çetinkaya, karantina süresi boyunca Türk gelenek ve göreneklerine yakışır şekilde misafir edildiklerini belirtti.

Kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Umre dönüşünde Eskişehir'e geldikten sonra sağlık ekipleri bizi kontrolün ardından öğrenci yurduna aldı. Yurtta odalara yerleştirildik, sağlık ekipleri her gün bizi kontrol etti. Hiçbir endişe yaşamadık, gayet güzel günler geçirdik. Bizim için psikolojik olarak zorlu bir süreçti ama sağ olsun yetkililer her şeyimizi karşıladı. Günlük gazeteden tutun her türlü ihtiyacımızı karşıladılar."