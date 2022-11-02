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Umut Akyürek Aleyna Tilki'nin seksi paylaşımına tepkisiz kalamadı! "Çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler..."

02.11.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerini yurt dışında sürdürmek adına İngiltere'ye giden Aleyna Tilki burada çalışmalarına devam ediyor. Tilki, son olarak sosyal medya hesabından Londra'da fotoğraf çekimlerinde olduğunu söyledi ve iç çamaşırlı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Genç şarkıcının paylaşımına, Türk Sanat Müziği şarkıcısı Umut Akyürek'ten tepki geldi.

Henüz genç yaşta kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde sürdüren Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Dönem dönem iç çamaşırlı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ve bu paylaşımları yüzünden zaman zaman eleştirilen Tilki, benzer bir paylaşıma daha imza attı.

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"Yeni şarkımı sevdiniz mi?" sorusunu takipçilerine yönelten Tilki, "Londra'da fotoğraf çekiminden selam" notuyla iç çamaşırlı paylaşımda bulundu.

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"PROJE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Aleyna Tilki'nin bu paylaşımına ünlü Türk Sanat Müziği şarkıcısı Umut Akyürek'ten tepki geldi. Akyürek, Aleyna Tilki'nin fotoğrafına, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım önlerinde bu örnekler varken . Gerçekten yazık." yorumunda bulundu. Akyürek'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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