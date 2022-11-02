Umut Akyürek Aleyna Tilki'nin seksi paylaşımına tepkisiz kalamadı! "Çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler..."

Henüz genç yaşta kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde sürdüren Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Dönem dönem iç çamaşırlı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ve bu paylaşımları yüzünden zaman zaman eleştirilen Tilki, benzer bir paylaşıma daha imza attı.

"Yeni şarkımı sevdiniz mi?" sorusunu takipçilerine yönelten Tilki, "Londra'da fotoğraf çekiminden selam" notuyla iç çamaşırlı paylaşımda bulundu.

"PROJE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Aleyna Tilki'nin bu paylaşımına ünlü Türk Sanat Müziği şarkıcısı Umut Akyürek'ten tepki geldi. Akyürek, Aleyna Tilki'nin fotoğrafına, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım önlerinde bu örnekler varken . Gerçekten yazık." yorumunda bulundu. Akyürek'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.





