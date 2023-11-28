Umut Akyürek öyle bir estetik yaptırdı ki duyanlar şoke oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti.

Estetik sevdasıyla bilinen Umut Akyürek'in geçirdiği son operasyon herkesi şaşırttı.

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi sosyal medyayı ikiye böldü. Her paylaşımıyla olay olan ünlü isim bu defa hastane odasından paylaşım yaptı.

Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek bu defa alın daraltma ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Ameliyatım başarıyla geçti her şey yolunda. Alın daraltma ameliyat geçirdim' dedi.

Umut Akyürek'in bu paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Umut Akyürek son halini görenler; 'Kendine bunu neden yapıyorsun?', 'Yeter artık', 'Abartmadın mı?' gibi yorumlar yaptılar.

Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.









