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Umut Bozok Galatasaray iddialarına son noktayı koydu! Taraftarı heyecan sarmış durumda...

07.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa forması altında sezonu gol krallığı olarak tamamlayan Umut Bozok, önemli açıklamalarda bulundu. Adı sık sık Galatasaray ile anılan ve sosyal medyada çıkan haberlere göre sarı-kırmızılı ekiple anlaştığı iddia edilen golcü oyuncu flaş ifadeler kullandı. Galatasaray konusuna da netlik getiren Umut Bozok'un hangi takımda forma giyeceği merak konusu oldu.

Umut Bozok Galatasaray iddialarına son noktayı koydu! Taraftarı heyecan sarmış durumda...
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Umut Bozok, Twitch hesabından yaptığı yayında takipçileriyle buluştu. Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki Bozok, iddialara "Galatasaray ile ilgili bir şey yok. Açık söylüyorum, ciddi bir şey yok. Tatildeyim. Kasımpaşa'ya 1 sene kiralık gelmiştim. Şimdi Lorient'e dönüyorum. Lorient ile 1 yıllık daha sözleşmem var." yanıtını verdi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI İDDİASI

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Domenec Torrent'in de isteği ve bilgisi dâhilinde orta saha için Xeka, forvette ise Umut Bozok için temas kuran Burak Elmas yönetimi araya seçim girince görüşmeleri durdurmuştu. Lille ile sözleşmesi sonra eren 27 yaşındaki Xeka'nın, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ancak imza parası talebi olduğu öğrenildi. Sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un da Fransız ekibi Lorient'e dönmek istemediği, Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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