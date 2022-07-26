Umut Bozok transferi her an açıklanabilir! Galatasaray işi bitirmek üzere

Galatasaray'da Erden Timur transfer şova devam ediyor. Bir süredir Galatasaray'ın peşinden koştuğu Umut Bozok transferi her an açıklanabilir. Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittiği için Lorient'e geri dönen Umut Bozok'un sarı-kırmızılı takıma gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Başkan Dursunz Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk'un aynı fikirde olması bu transferi kolaylaştırdı. Özellikle Okan Buruk'un Umut Bozok'u çok istemesi Galatasaray yönetimini hızlandırdı. Seferovic ile birlikte forvet rotasyonunda iş yapacağı düşünülen Umut Bozok için önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanabilir.



