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Umut Bozok transferi her an açıklanabilir! Galatasaray işi bitirmek üzere

26.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun gol kralı Umut Bozok'un Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve Fransa 1. Lig takımlarından, Lorient'e geri dönen yıldız oyuncunun Galatasaray'a dönüp kariyerine burada devam edeceği iddia edildi.

Umut Bozok transferi her an açıklanabilir! Galatasaray işi bitirmek üzere
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Galatasaray'da Erden Timur transfer şova devam ediyor. Bir süredir Galatasaray'ın peşinden koştuğu Umut Bozok transferi her an açıklanabilir. Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittiği için Lorient'e geri dönen Umut Bozok'un sarı-kırmızılı takıma gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

OKAN BURUK DA İSTİYOR

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Başkan Dursunz Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk'un aynı fikirde olması bu transferi kolaylaştırdı. Özellikle Okan Buruk'un Umut Bozok'u çok istemesi Galatasaray yönetimini hızlandırdı. Seferovic ile birlikte forvet rotasyonunda iş yapacağı düşünülen Umut Bozok için önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanabilir.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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