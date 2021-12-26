Umut Bulut'un golü Eyüpspor'a yetmedi

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçında Eyüpspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Eyüpspor'un golünü 22. dakikada Umut Bulut kaydetti. Balıkesirspor'un golü 40. dakikada Erdem Gökçe'den geldi. Umut Bulut, Eyüpspor'da 17. lig maçında 10. golüne ulaştı.

32 PUANA ULAŞTILAR

Bu beraberliğin ardından Eyüpspor puanını 32'ye yükseltti. Son sıradaki Balıkesirspor da puanını 8 yaptı.

TFF 1. Lig'de bir sonraki hafta Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Balıkesirspor, Boluspor deplasmanına çıkacak.

