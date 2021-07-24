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Umut Kurt'tan düğün açıklaması

24.07.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Umut Kurt, evlilik teklifi ettiği sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci, Cihangir'de objektiflere takıldı. Çift, düğünle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Umut Kurt'tan düğün açıklaması

Umut Kurt ve sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci, Cihangir'de objektiflere takıldı. Market alışverişi yapan ikili, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Pandemi dönemini değerlendiren Umut Kurt, "Pandemi döneminde çalıştık. Melisa ile 'Arka Beşli' diye bir film ve 'Çıplak' dizisini çektik. Ağustos sonunda bir tane daha filmimiz olacak. Sürekli çalışıyoruz. Bu süreç hepimiz için çok zor geçti. Kendi adıma çalıştım diyorum ama müzisyen arkadaşları daha çok etkiledi. Bir süre arkadaşımız başka şehirlere taşınmak zorunda kaldı" diye konuştu. Geçen yaz bakıma aldığı teknesini bitirdiğini ifade eden Kurt, "Çok zamanım vardı onunla uğraştım. İşleri bitti suya indirdik. Şimdi geziyoruz" dedi.

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Oyunculuğun yanı sıra sesiyle de ön plana çıkan Umut Kurt, "İlerleyen zamanlarda sahne alacak mısınız?" sorusuna, "Arkadaşları mekanları var, yapalım istiyorlar ama çok zor. Dizi film olunca onu yapmak mümkün olmuyor. Bir de hala o kadar kalabalığı girme konusunda cesaretli değilim. Aşı olduk ama hala çekiniyorum" yanıtını verdi. Son olarak evlilik planları sorulan ikili, "Seneye düşünüyoruz. Ortalık biraz daha sakinleşsin. Her şeye ikimiz karar veriyoruz" dedi.

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