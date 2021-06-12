Umut Meraş: Çok üzgünüz, özür dileriz

A Milli Takımımızda Umut Meraş, İtalya'ya 3-0 yenildiğimiz maçın ardından konuştu.

6 puanı alacaklarına inandığını söyleyen Umut, "Bu maç istediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz, özür dileriz. Halkımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki iki maç var. Buralara biz geldik. İnşallah 6 puanı alıp çıkacağız. İyi çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KENAN KARAMAN KONUŞTU

İtalya'nın kalitesine dikkat çeken Kenan, "İlk yarı skoru tuttuk. İtalya çok etkili bir takım. Taktiksel olarak üst düzeyler. İlk yarı zorlandık. Defansa top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. Bu bir turnuva. Şimdi Galler maçına konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

