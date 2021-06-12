SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Umut Meraş: Çok üzgünüz, özür dileriz

Umut Meraş: Çok üzgünüz, özür dileriz

12.06.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızda Umut Meraş, İtalya maçı sonrasında konuştu.

Umut Meraş: Çok üzgünüz, özür dileriz

A Milli Takımımızda Umut Meraş, İtalya'ya 3-0 yenildiğimiz maçın ardından konuştu.

6 puanı alacaklarına inandığını söyleyen Umut, "Bu maç istediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz, özür dileriz. Halkımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki iki maç var. Buralara biz geldik. İnşallah 6 puanı alıp çıkacağız. İyi çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KENAN KARAMAN KONUŞTU

İtalya'nın kalitesine dikkat çeken Kenan, "İlk yarı skoru tuttuk. İtalya çok etkili bir takım. Taktiksel olarak üst düzeyler. İlk yarı zorlandık. Defansa top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. Bu bir turnuva. Şimdi Galler maçına konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
gidin kumda oynayin oynadiginiz futbolu köy takımıda oynar !!
Resmen ihanet bu ne ozuru …
çok kötüsünüz

En Çok Okunan Haberler

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Milli maçı 400 milyon kişi seyredecek

Milli maçı 400 milyon kişi seyredecek

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Gareth Bale'den Türkiye açıklaması

Gareth Bale'den Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Mesut Özil Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yeni Mesut Özil Süper Lig ekibiyle anlaştı

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.