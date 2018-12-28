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Umut Meraş: En büyük hedefim A milli takımda oynamak

BURSASPOR HABERLERİ  | 28.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

Bursaspor’un yetenekli sol beki Umut Meraş, şuandaki en büyük hedefinin A milli takımda oynamak olduğunu söyledi.

Umut Meraş: En büyük hedefim A milli takımda oynamak

Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Umut Meraş, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Hedefinin Süper Lig’e gelmek olduğunu ifade eden Meraş, “Bolu’da oynayarak kendimi geliştirdim. Sezon başında Galatasaray’dan menajerler aracılığıyla teklif gelmişti. Sonra kendi menajerim Bursaspor’dan teklif geldiğini söyledi. Düşündükten sonra Bursaspor’u tercih etmemin daha doğru olacağına karar verdim. Burada Samet hoca gençlere çok önem veriyor. Buraya gelmemde onun da çok büyük payı var. Bolu’da kamptayken transferin son günüydü. Menajerim, ‘hadi gidiyoruz’ dedi. Şaşırıp, nereye gideceğimizi sorduktan sonra, ‘Bursa’ya gidiyoruz, anlaştık’ diye cevap verdi” dedi.

"Yabancılık çekmedim"

Bursaspor’un Anadolu’nun en büyük kulübü olduğunu belirten Meraş, şunları söyledi:
“Galatasaray, Fenerbahçe ne ise, benim için burası da böyle. Yolda çok heyecanlıydım. Geldikten sonra her şey güzel gelişti. En büyük hedefim heyecanımı en kısa sürede atabilmekti. Onu da attım. Takımdaşlığımız çok iyi. Yaş ortalaması da aynı seviyede olduğu için yabancılık çekmedim.”

"İleriye çıkmayı seviyorum"

Futbolda artık beklerin hücuma katılması gerektiğini vurgulayan genç futbolcu, “Futbol bunu gerektiriyor. Bekin ileri çıkması gerekiyor, takım rahatlasın. Ben elimden geldiği kadar ileriye destek olmaya çalışıyorum. Hücum beki olarak, risk alarak bir yerlere gelirsin. O yüzden ileriye çıkmayı seviyorum. Bazen iş yapamadığım, kötü ortalar açtığım oluyor. Futbolda bunlar var. Elimden geldiğince iyi işler yapmanın gayretindeyim. Sol bek oynadığım için kaleye uzağım. Ama ilk golü attığımda nasıl sevineceğimi bilemedim. Ailem maça gelmişti, onlara koştum” açıklamasını yaptı.

"İlk hedefim A milli takım"

Bundan sonraki hedeflerinden ilkinin A milli takım olduğunu söyleyen Meraş, şunları söyledi:
“Ay yıldızlı formanın altında oynamak, ülkeni temsil etmek benim için çok güzel olacak. Türkiye’de sol bek sıkıntısı var. Bende kendime güveniyorum. A milli takıma gitmeyi çok istiyorum. Bir diğer hedefim de Avrupa’ya açılmak. Her Türk futbolcusu gibi ülkemizi orada temsil etmek istiyorum. Bu Fransa, Hollanda, Almanya olur fark etmez. Bunlar uzun vadedeki hedeflerim. Önceliğim Bursaspor’da kalıcı olmak.”

"Son iki senedeki kötü gidişat bu sene olmayacak"

Her maçta mücadele edip, kazanmak istediklerini anlatan Meraş, “Hiçbir maça kaybederiz düşüncesiyle çıkmadık. Taraftarlarımız her zamanki gibi bizim yanımızda olsunlar. Biz genç bir ekibiz. Onlar bizi desteklediği zaman motive oluyoruz. Son iki senedeki kötü gidişat bu sene olmayacak. Hedeflerimiz arasında Avrupa var. Taraftarımızla beraber bunu gerçekleştirirsek seneye Bursaspor’u Avrupa’da temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Latovlevici ile uyumumuz üst seviyede"

Samet hoca sayesinde Latovlevici ile uyum içerisinde olduklarını dile getiren Meraş, Romen oyuncunun yaşına rağmen çok özverili olduğunu söyledi. Müthiş bir adam olduğunu ve onu örnek aldığını ifade eden Meraş, uyumlarının üst seviyede olduğunu belirtti. Meraş ayrıca beğendiği sol beklerin Marcelo, Felipe Luis ve Alex Sandro olduğunu, en çok Marcelo’yu izlediğini vurguladı.

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