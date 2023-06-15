Umut Nayir'den transfer açıklaması! Eyüpspor başkanı ''Öncelik Fenerbahçe'de'' demişti...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki 3’üncü maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Enes Ünal ve Cenk Tosun’un olmayışı kendisi için fırsat olabileceğini ifade eden Umut Nayir, “Baskı unsuru, forvetin aslında kendinden getirdiği bir durum. Çünkü en göz önünde bulundurulan mevki olarak bakılıyor. Herkes doğal olarak sizden gol atmanızı bekliyor. Burada Enes Ünal ve Cenk Tosun gibi önemli oyuncularımızın olmaması benim, Umut Bozok, Kenan Karaman ve Barış Alper Yılmaz için bir fırsat olacağını düşünüyorum. O yüzden de kime rol düşerse düşsün bu milli forma altında eğer çağrıldıysak aday kadroya biz buna layık olduğumuz ve bizim bunu yapabileceğimize inandıkları için çağrıldık. O yüzden de ben bir problem olarak görmüyorum. Kendi adıma da aslında böyle ortamlarda daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim” dedi.

"HERKES SİZDEN GOL ATMANIZI BEKLİYOR"

Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Forvet olmanın kendiliğinden getirdiği bir durum baskı unsuru. En gözde pozisyon olduğu için herkes sizden gol atmanızı bekliyor. Barış Alper için, benim için, Umut için ve Kenan için geçerli bu durum. Ben bir problem olarak görmüyorum bu durumu. Aksine hoşuma gittiğini söyleyebilirim." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer ile ilgili kendisine sorulan soruya cevap veren tecrübeli golcü, "Milli forma her şeyden üstündür. Burada şahsi kariyerimle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Menajerlerime de kamp bitene kadar bana bilgi vermemelerini istedim." ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK FENERBAHÇE'DE

A Spor'un yayınına katılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Umut Nayir ile hem Fenerbahçe hem Galatasaray ilgileniyor. Öncelik Fenerbahçe'de." demişti.



