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Un kurabiyesi için nefis tarif! Kolay malzemeleri ile hafızanıza kazınacak

Betül Songur Betül Songur 20.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Ağızda dağılan, pastane lezzetlerini aratmayan nefis un kurabiyesi tarifi, kolay malzemeleri ile hafızanızda yer edecek. Çay saatlerinin olmazsa olmazı un kurabiyesi, tereyağı, pudra şekeri ve vanilya ile harmanlanan unun en lezzetli seçeneklerinden biri. Malzemeleri ile bütçe dostu olan un kurabiyesi, kolay tarifi sayesinde zorlanmadan yapacağınız bir atıştırmalık.

Yemeye doyamadığımız tatlar arasında bulunan un kurabiyesi, lezzeti kadar uzun süre bozulmadan dayanabilmesi nedeniyle de en çok tercih edilen pratik kurabiye tarifleri arasında yer alıyor. Evi saran kokusu ile misafirliğe gelenlerin iştahını kabartan un kurabiyesi tarifi pudra şekeri ile servis edildiğinde görünümüyle de iştah kabartmayı başarıyor. Peki un kurabiyesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktalar arasında neler yer alıyor? Videlu olarak adım adım anlattığımız nefis un kurabiyesi tarifi ile çay saatlerinizi keyifli hale getirmeye hazır olun.İşte un kurabiyesi nasıl yapılır diye merak edenler için pratik tarif:

UN KURABİYESİ MALZEMELERİ:

  • 250 gr tereyağ,
  • 2,5 çay bardağı pudra şekeri,
  • 2 paket vanilya,
  • 4 su bardağı un

UN KURABİYESİ TARİFİ

  • Un kurabiyesi hamurunu hazırlamak için öncelikle tereyağının üzerine pudra şekeri döküp harmanlıyoruz.
  • Tereyağı ve pudra şekeri bütünleşiyor.
  • Toz şeker kullanırsak erimez, hamurun içerisinde ağza gelebilir.
  • Ardından elenmiş unu kontrollü bir şekilde kaba döküyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz.
  • Kıvam alana kadar un ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz.
  • 2 paket vanilyayı unla karıştırıp ekliyoruz ve yoğurmayı sürdürüyoruz.
  • Hamur yavaş yavaş kıvam almaya başlayacaktır.

UN KURABİYESİ HAMURUNA NASIL ŞEKİL VERİLİR?

  • Hamur hazırlandıktan sonra iki farklı tipte şekillendirilebilir.
  • Hamurdan bir parça koparılır, rulo şeklinde sarılır.
  • Çatalla üzerine uzun çizgiler atılır.
  • İnce olarak doğranır.
  • Diğer yolda da ceviz büyüklüğünde parça alınır, koparılır.
  • Üzerine dikine ve enine çizgiler atılır. Pişince mantar gibi açılacaktır.
  • Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz.

UN KURABİYESİ NASIL PİŞİRİLİR?

  • Şekil verilen un kurabiyelerini 180 dereceye ısıtılmış fırına veriyoruz.
  • Kurabiyeleri fırına verdikten sonra 160 derecede pişirmeye bırakıyoruz.

UN KURABİYESİ NASIL SERVİS EDİLİR?

  • Kurabiyeler piştikten sonra fırından çıkarılır. Tepside soğuması beklenir.
  • Un kurabiyesinin özelliği beyaz pişmesidir.
  • Fırından çıkarıldıktan sonra dikkatli olmak lazımdır, hemen dağılabilir.
  • Üzerine pudra şekeri serpiştirilir ve servise hazır hale getirilir.
    Afiyet olsun.

UN KURABİYESİ PÜF NOKTALARI

  • Un kurabiyesi yaparken; tereyağının oda ısısında olmasına dikkat edilmelidir.
  • Unla birleşmesi ve kıvam alması için yumuşak olması gerekir.
  • Şekil verme aşamasına geçildiğinde fırın ısıtılmalıdır.
  • Fırında piştikten sonra çıkan kurabiyeleri tepside bekleterek soğutulmalıdır.
  • Servis tabağına alınca pudra şekerini soğuk kurabiyelere dökmek gerekir.


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