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Unai Emery'den Mesut Özil'e övgü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.04.2019 20:31 | Son Güncelleme

Arsenal Menajeri Unai Emery, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil hakkında övgü dolu sözler kullandı. Emery, "Onun kalitesi, performansı, antrenmanlarda ve maçlardaki istikrarı bizim için çok iyi" dedi.

Unai Emery'den Mesut Özil'e övgü

2018 yazında Arsene Wenger'in yerine göreve gelen Arsenal Menajeri Unai Emery, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil ile ilgili konuştu.

Takımda eskisi kadar süre alamayan Mesut Özil'in mental özelliklerine dikkat çeken ve oyuncuyu öven Emery, ''Mesut farklı bir sistemde, 10 numara pozisyonu dışında oynayabilir. Onun kalitesi, performansı, antrenmanlarda ve maçlardaki istikrarı bizim için çok iyi. O, iyi mantaliteye sahip bir oyuncu'' diye konuştu.

İngiliz basını, 2021'e kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde iddialarını sürdürürken 30 yaşındaki futbolcudan gelecek ücretin yeni transferlerde kullanılacağı konuşuluyor.

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi maça çıkan Mesut Özil, takımı adına 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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