Unai Emery: Kazanmak bizim için önemliydi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Karabağ, İstanbul’da oynanan mücadelede Villarreal’e 3-1 mağlup. Mücadele sonunda iki takımın teknik direktörü, açıklamalarda bulundu. Kazanmalarının kendileri adına önemli olduğunu belirten Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, mücadelenin ilk yarısında Karabağ’ın etkili olduğunu belirterek, "İkinci yarıda oyunu kendilerine çevirdik. Son 10 dakikada bulduğumuz gollerle mücadeleden galip ayrılmak ve kazanmak bizim için çok önemliydi" dedi. Grupta birinci olmanın dışında alınan neticelerin önemli olmadığını vurgulayan Emery, Sivasspor ve Karabağ’ın kendilerini zor duruma düşürdüğünü belirtti. Süper Lig’in en iyi liglerden biri olduğunu söyleyen Unai Emery, Sivasspor’un geçen sezon daha iyi olduklarını kaydetti.

GURBANOV: OYUNCULARIM SAHA İYİLERDİ

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı. Çok tecrübeli bir ekibe karşı oynadıklarını dile getiren Gurbanov, "Bugün çok önemli, tecrübeli, hızlı, kaliteli ve teknik bir takıma karşı oynadık. Ancak buna rağmen oyunun büyük bölümünde skoru koruduk. Düşündüğümüz futbolu oynadık ve çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Oyuncularım sahada iyilerdi. Düşündüğümüz futboldan vazgeçmedik. Çalıştıklarımı yapmak istedik. Tabii değer farklı var" diye konuştu.