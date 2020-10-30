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Unai Emery: Kazanmak bizim için önemliydi

FUTBOL HABERLERİ  | 30.10.2020 08:02 | Son Güncelleme

Karabağ karşısında 3 puana uzanan Villarreal’de Teknik Direktör Unai Emery, “Son 10 dakikada bulduğumuz gollerle mücadeleden galip ayrılmak ve kazanmak bizim için çok önemliydi” dedi. Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov ise “Düşündüğümüz futbolu oynadık ve çalıştıklarımızı sahaya yansıttık” açıklamasını yaptı.

Unai Emery: Kazanmak bizim için önemliydi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Karabağ, İstanbul’da oynanan mücadelede Villarreal’e 3-1 mağlup. Mücadele sonunda iki takımın teknik direktörü, açıklamalarda bulundu. Kazanmalarının kendileri adına önemli olduğunu belirten Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, mücadelenin ilk yarısında Karabağ’ın etkili olduğunu belirterek, "İkinci yarıda oyunu kendilerine çevirdik. Son 10 dakikada bulduğumuz gollerle mücadeleden galip ayrılmak ve kazanmak bizim için çok önemliydi" dedi. Grupta birinci olmanın dışında alınan neticelerin önemli olmadığını vurgulayan Emery, Sivasspor ve Karabağ’ın kendilerini zor duruma düşürdüğünü belirtti. Süper Lig’in en iyi liglerden biri olduğunu söyleyen Unai Emery, Sivasspor’un geçen sezon daha iyi olduklarını kaydetti.

GURBANOV: OYUNCULARIM SAHA İYİLERDİ

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı. Çok tecrübeli bir ekibe karşı oynadıklarını dile getiren Gurbanov, "Bugün çok önemli, tecrübeli, hızlı, kaliteli ve teknik bir takıma karşı oynadık. Ancak buna rağmen oyunun büyük bölümünde skoru koruduk. Düşündüğümüz futbolu oynadık ve çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Oyuncularım sahada iyilerdi. Düşündüğümüz futboldan vazgeçmedik. Çalıştıklarımı yapmak istedik. Tabii değer farklı var" diye konuştu.

"BÖYLE MAÇLAR BİZE TECRÜBE KATIYOR"

Azerbaycan Ligi ile İspanya Ligi arasındaki futbol farkının altını çizen Gurbanov, "Villarreal'in oyuncularının değeri bizden kat kat çok. La Liga ile bizim ligin seviyesi farklı ama bunu hissettirmedik. Futbolcularım elinden geleni yaptı. Hepsini tebrik de ettim. Sonunda mağlup olduk ama böyle takımlara karşı oynadığımız her maç bizim için çok önemli tecrübe oluyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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