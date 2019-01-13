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Unai Emery: Mesut varken de kaybediyoruz

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Arsenal Menajeri Unai Emery, West Ham yenilgisinin ardından Mesut Özil ile ilgili açıklamada bulundu. Emery, Mesut Özil'in kadroda yer almamasını değerlendirdi.

Unai Emery: Mesut varken de kaybediyoruz

Arsenal Menajeri Unai Emery, Premier League'de West Ham United karşısında aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Unai Emery, kadroya almadığı Mesut Özil ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Bir muhabirin Mesut Özil ile ilgili sorusuna Emery, ''Mesut varken de kazanıyoruz, kaybediyoruz. Sonucu sadece Mesut Özil'e bağlamamak gerekir. Ben kadroya hak eden oyuncuları aldım...'' cevabını verdi.

Mesut Özil'in kadroda olmadığı maçta Arsenal, West Ham United'a 1-0 mağlup oldu ve ligde son 3 maçında 2. yenilgisini aldı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
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