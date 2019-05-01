Ünal Aysal'dan sürpriz açıklama: Olağanüstü durum olursa geri dönerim

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, yeniden sarı kırmızılı kulübe başkan adayı olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. TGRT Haber'e konuşan Ünal Aysal, "Galatasaray'da bundan sonra olağanüstü bir durum olmaz. Ama ne olursa olsun bir telefona koşarak geliriz" dedi.

''İLK TELEFONDA KOŞARIZ''

Biz o 4 seneyi taraftarlarla aynı heyecanı yaşayarak aynı dinamizmi göstererek geçirdik. Galatasaray'da inşalah olağanüstü bir durum olmaz. Her şey planlandığı şekilde gider Sağlığımız el verdiği takdirde her zaman ilk telefonda koşarız. Ondan kimsenin şüphesi olmasın.

''BEN GELDİĞİMDE GALATASARAY'IN KASASINDA PARA YOKTU''

Kendisine yapılan eleştiriler için Aysal, ''Galatasaray'ın en iyi dört bilançosu benim dönemimde çıktı. Ben geldiğimde Galatasaray'ın büyük borcu vardı. Kasasında hiç para yoktu. Buna rağmen iyi bir takım kurdum. Ben 120 milyon Euro'luk takım bıraktım. Borç alacak farkı arasında çok ufak bir fark vardı. O da Kalamış ve Taç Spor yatatırımından kaynaklanan farktır. 'Bu kadar para kazandı bu parayla neden borçları ödenmedi' diye kritik edildim. Bunda haklı olabilirler. Bir seçim yapmak zorundaydık. Biz parayı başarıdan kazandığımız için buraya yatırdık. Galatasaray her zaman daha iyisine layık. Biz yöneticiler olarak seyirciye en iyisini vermeye çalıştık. Bundan sonraki yönetimler de böyle yapmalılar. Bugün ki imkanları buysa ona söyleyecek bir şey yok'' diye konuştu.