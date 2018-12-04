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Ünal Aysal: Galatasaray'ın marka değeri herkesten daha önemli

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Ünal Aysal, Galatasaray markasının herkesten önemli olduğunu söyledi ve Galatasaray'ın yaşanan sorunların üstesinden geleceğini belirtti.

Ünal Aysal: Galatasaray'ın marka değeri herkesten daha önemli

Galatasaray'da büyük isyan var. Sarı kırmızılı takımın taraftarları, Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'a yönetiminden dolayı ateş püskürdü.

Taraftarlar, yönetimin de gösterdiği sessizliğe sert bir tepki göstererek eski başkan Ünal Aysal'ı yeniden göreve davet etti.

Aysal, taraftarın bu isyanı ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal Aysal'ın sarı kırmızılı yönetime tavsiye yönündeki açıklamaları:

MARKAMIZ HERKESTEN ÖNEMLİ

Bu etapta gündem ile ilgili konuşmak, bence sadece yetki ve sorumluluğu taşıyan bugünkü başkanın görevi ve hakkıdır. Bizlerin eski yöneticiler olarak, görüşlerimizi sadece genel kurullarda açıklamamız yerinde olur. Mevcut yönetimdeki dostlarıma bu etapta yapabileceğim tek hatırlatma; hedefte kim olursa olsun, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal menfaat ve marka değerinin her şeyden ve herkesten daha önemli olduğunun unutulmamasıdır.

ENDİŞE ETMEYE GEREK YOK

Bizler gibi başarılar da başarısızlıklar da gelip geçicidir. Ama Galatasaray gibi yüz yıllık kurumlar için hepimiz, teknik veya idari, sadece hizmet için geçici görev almış unsurlarız. Diğer kurumlar ile varsa kişisel kavgalarımızı kulübümüzden uzak tutmak onu yıpratmamak önceliğimizdir. Ben Galatasarayımızın bu sorunları en kısa sürede üstesinden gelecek güç ve deneyimde olduğuna gönülden inanıyorum. Bilinçli, planlı ve soğukkanlı olmak yeter, endişeye gerek yok.

(Akşam)

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Galatasaray ünal aysal

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