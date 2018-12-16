Ünal Karaman: Beşiktaş'ın 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçında 2-0’dan 2-2 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Onazi, Sosa ve Abdülkadir gibi oyuncuların rahatsızlıkları olduğunu belirten Karaman, "Kendi adımıza mazeretlerimiz vardı. 13 gün sonra gelen Onazi oynamak istedi, Sosa'nın Abdülkadir'in rahatsızlıkları vardı. Sizin için kilit pozisyondaki oyuncuların antrenman süresi kısalınca pas oyunumuzu istediğimiz gibi oynayamadık. Yine de Trabzonspor 2-0 öne geçmişken biraz daha arzu ettiğimiz futbolu oynasaydı 3 puanla dönebilirdik" ifadelerini kullandı.

"O DAKİKADA GOL YEMEMEMİZ GEREKİYORDU"

Maçın son anlarında gol yememeleri gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Bazı şeyleri kendi içimizde saklayalım. Yapacağınız hamleler sizi mutlak bir doğruya götürsün istersiniz. Biz Batuhan'ı koyduk yüksek diye. Samimiyetle gayreti gösteriyor ama baktığınızda Beşiktaş karşılıyor oraya gelen topları. Oyunu tutmak istiyoruz orta sahaya hamle gerekecek ama belki mevcut değil elimizde o oyuncu. Birçok takım birçok zorlukla mücadele ediyor. Ne olursa olsun maçı bitirmişsin o dakikada gol yemeyeceksin. Ekstra sorumluluk alman gerekiyor. Her şeye rağmen 3'ü bulacak pozisyonlarımız vardı. Sonuçta Beşiktaş ile oynuyoruz. Belli bir tecrübeye sahipler. Genç oyuncularımız var, Sosa'nın oyundan çıkması, Onazi'nin oyunun ikinci bölümünde kısmen oyundan düşmesi, bizim hamlemizi yapamamamıza neden oldu. Rakibi kalemizden uzak tutmaya çalıştık ama çok pozisyon gördük kalemizde buna rağmen" şeklinde konuştu.